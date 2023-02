Entwickler erklären, welche Inspiration Final Fantasy XVI aus Final Fantasy V zieht

Bereits im vergangenen November sprachen Produzent Naoki Yoshida und die Director Hiroshi Takai und Kazutoyo Maehiro mit den japanischen KollegInnen von Dengeki Online über Final Fantasy XVI. Aus diesem Interview ging eine spannende Information hervor, die bislang etwas unter den Tisch fiel. Final Fantasy XVI ließ sich nämlich nicht zuletzt von Final Fantasy V inspirieren.

Inspiriert von Final Fantasy V

Dem Interview zufolge war es dem Team wichtig, aus dem heiß erwarteten Titel kein simples Action-RPG zu machen, sondern eines, das Spaß macht. Das ist ja schon mal ein guter Vorsatz. Director Maehiro wird hier konkreter: Das System der Fähigkeiten-Progression aus Final Fantasy V habe Teile der Entwicklung von Final Fantasy XVI inspiriert. Takai vergleicht dabei die Eikons aus dem neuen Serienableger mit dem Job-System aus Final Fantasy V.

Wenn SpielerInnen an „FF V“ denken, dann meist an das Job-System und die Möglichkeiten, die es bereithielt. Er führt in dem Kontext das Beispiel einer mächtigen Fähigkeiten-Kombination aus dem späteren Spiel an – „Spellblade-Dualwield-Rapidfire“. Das Team machte es sich zum Ziel, ein Kampfsystem zu entwickeln, dass SpielerInnen ähnliche Freiheiten bei der Gestaltung und Kombination ihrer Fähigkeiten lässt.

„Es wäre einfacher zu verstehen, wenn ich sage, dass sich der Kampf anfühlen wird, als würde man Bartz – die Hauptfigur aus FFV – in Echtzeit steuern“, versucht Maehiro zu verbildlichen.

Große Herausforderungen voraus

Takai nennt einen weiteren Punkt, der zu diesem Ansatz führte: Livestreaming. Schauen SpielerInnen anderen SpielerInnen dabei zu, wie sie Kampfsituationen auf unterschiedliche Weise angehen, motiviert es sie vielleicht neue Kombinationen von Fähigkeiten auszuprobieren.

Yoshida ergänzt in dem Kontext, dass dieses System vor allem in einem zweiten Durchlauf bei höherer Schwierigkeit glänzen würde. Serien-typisch dürfen sich SpielerInnen hier auch auf die ultimative Kampferfahrung gegen einen optionalen Super-Boss freuen.

Abschließend betont Takai nochmal, dass FF XVI nicht als Open-World-Spiel angelegt sei. Die Handlung sei der treibende Fokus und verantwortlich für das Tempo des Spiels.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix