Elden Ring: Der Manga zum Spiel erscheint jetzt auch physisch und auf Deutsch

FromSoftware und Kadokawa haben schon im letzten Jahr einen offiziellen Manga zu Elden Ring veröffentlicht. Altraverse veröffentlichte den Manga hierzulande deutschsprachig. Noch immer erscheinen neue Kapitel, aber sie stehen nur digital zur Verfügung.

Schon vor einiger Zeit kündigte man an, eine physische Veröffentlichung nachliefern zu wollen. Jetzt gibt es dazu neue Details. Amazon listet „Der Weg zum Erdenbaum“ jetzt für eine Veröffentlichung am 17. April 2023. Die Nummerierung deutet darauf hin, dass es mehrere Bände geben wird.

Die Geschichte des Mangas folgt Aseo, einem unglücklichen Befleckten, der sich durch die gefährliche wie wundervolle Welt der Zwischenlande bewegt. Euch erwartet eine düstere Geschichte voller Schrecken, Leid und Gewalt – aber der Manga ist eine Komödie.

Bei Amazon findet ihr eine Kindle-Ausgabe:

Ab der vierten Ausgabe fällt nach zwei Wochen ein Preis von 0,99 Euro an – eine gewisse Zeit ist jede Ausgabe kostenlos. Die ersten drei Kapitel und jeweils die neueste Ausgabe sind also kostenlos. Bei Altraverse findet ihr eine Web-Version des deutschen Mangas.

Die Story-Synopsis:

Die Geschichte spielt in der Welt des Games Elden Ring. Der große Eldenring wurde zerschlagen und die Halbgötter haben die einzelnen Fragmente an sich genommen. Nun herrscht ein schrecklicher Krieg im Zwischenland, bei dem jeder versucht, an die Fragmente der anderen zu gelangen. In dieser Zeit taucht ein unbekannter Befleckter auf, dem die Last aufgetragen wird, die Halbgötter zu unterwerfen und den Titel als Eldenfürst einzufordern … Doch selbst wenn der Befleckte dieser Aufgabe gewachsen wäre, will er den Titel überhaupt?