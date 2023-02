Metal Gear Rising: PlatinumGames feiert den 10. Geburtstag – aber nicht so, wie erhofft

Metal Gear Rising: Revengeance feiert seinen 10-jährigen Geburtstag! Das nahm sich auch Director Kenji Saito zum Anlass, um dem gefeierten Spin-Off ein paar Worte zu widmen. Freut euch aber nicht zu früh – von einem Remaster des Titels oder sonstigen Plänen mit der Marke ist leider – einmal mehr – nicht die Rede. Viele Fans hatten, insbesondere nach Äußerungen von Raiden-Synchronsprecher Quinton Flynn, auf mehr gehofft.

Artworks statt Remaster

Stattdessen feiert man den runden Geburtstag mit diversen Artworks, wie Saito erklärt: „Um diesen unglaublichen Meilenstein (wenn auch auf bescheidene Weise) zu feiern, haben wir beschlossen, einige Jubiläums-Kunstwerke zu veröffentlichen. Wir sind den Künstlern, die sich diese erstaunlichen Kreationen ausgedacht haben, wirklich dankbar!“

Saito bedankt sich zudem bei den Fans des Spiels: „Darüber hinaus möchten wir all unseren Fans, die uns und das Spiel im Laufe dieses Jahrzehnts unterstützt haben, unseren herzlichen Dank aussprechen! Danke schön!“

Nicht zuletzt zeigt sich Saito beeindruckt, über den Einfluss, den Metal Gear Rising: Revengeance bis heute hat: „Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels ist meine jüngste Erinnerung an das Spiel, Armstrong und Sam in so vielen Memes weltweit gesehen zu haben! Es fühlt sich unwirklich an, dass MGR:R ein ganzes Jahrzehnt später immer noch ein Gesprächsthema ist.“

„Diese Anerkennung des Spiels hat im Laufe der Jahre zu einer Zunahme der Spielerzahl geführt, und wir sehen auch, dass bis heute zahlreiche SpielerInnen das Spiel online streamen. Das ist wirklich bewegend“, zeigt sich Saito abschließend gerührt. Recht hat er, die Spielerzahlen explodierten erst im letzten Jahr – nicht zuletzt wegen besagter Memes.

Ein Funken Hoffnung?

Etwas Hoffnung streut er zum Ende aber doch noch: „Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit Metal Gear Rising: Revengeance viele weitere Erinnerungen zu schaffen!“ 2021 sicherte sich Konami in Japan noch die Marke „Metal Gear Rising“ – die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Titels blieb aber eben nur das: eine Hoffnung. Und das tut sie wohl noch ein wenig länger!

