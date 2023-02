Tchia segelt im März gleich zum Launch zu PlayStation Plus – aber nicht für alle

In der gestrigen State of Play hat Sony einen neuen Trailer zu Tchia veröffentlicht. In diesem konnten wir einen guten Eindruck von der malerischen Inseltwelt erhalten. Doch der Trailer hat nicht nur neue Einblicke in Tchias Welt gewährt, sondern auch verraten, wann das Spiel erscheinen wird.

Tchia kommt zu PS Plus Extra und Premium

Tchia erscheint am 21. März 2023 für PS4 und PS5. Daneben wird der Titel auch im PS Plus-Abo erscheinen, allerdings nur für die beiden Stufenmodelle PS Plus Extra und PS Plus Premium.

Im Trailer, der auf der State of Play gezeigt wurde, wollte das Entwicklerteam von Awaceb zeigen, dass es sich nicht um einen tropischen Strandurlaub handelt. Tchia geht auf eine unerwartete Reise, die sich mit ihrem Erwachsenwerden beschäftigt und trifft dabei auf interessante Menschen, deren Erzählungen im Mittelpunkt der Story stehen.

Die Insel, auf der unsere Heldin Tchia zu Hause ist, wurde von seltsamen Stoffkreaturen, den sogenannten Maano, überfallen. Sie handeln auf Befehl des bösen Herrschers des Archipels namens Meavora und haben Tchias Vater entführt. Sie können ziemlich unheimlich sein, deshalb solltet ihr alles einsetzen, was euch zur Verfügung steht (einschließlich der Umgebung!), um sie auszuschalten und euren Vater zu retten.

Außerdem kündigte das Team eine Oléti-Edition an, was in der neukaledonischen Sprache so viel wie „Danke“ bedeutet. Diese beinhaltet eine Auswahl kosmetischer Gegenstände, die von anderen Spielen des Studios inspiriert sind.

Mit dem Kepler Customization Pack kann sich Tchia beispielsweise wie die Hauptfigur in Sifu kleiden, das Boot kann in den Farben aus Scorn erstrahlen und der Rucksack kann wie Begleiter Enki aus Flintlock: The Siege of Dawn aussehen.

Der neue Tchia-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Tchia, Awaceb