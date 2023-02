PlayStation VR2: Im neuen Werbeclip stürzt sich Ozzy Osbourne in die virtuelle Realität

Viele VR-Fans dürften aktuell ganz vorfreudig auf den morgigen Tag warten – mit dem 22. Februar geht nämlich Sonys PlayStation VR2 an den Start. Grund genug, noch einmal die Werbeglocke zu läuten. Und dafür holt sich Sony die Hilfe von niemand Geringerem als Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne in der virtuellen Realität

Zugegeben: Den britischen Rockstar werden die wenigsten – im Zuge der Promotion von PS VR2 – vermutet haben. Das Ergebnis ist aber ein amüsanter Werbeclip, in dem der „Godfather of Metal“ (fluchend) allerhand blechernen Widersachern in Horizon Call of the Mountain trotzt. Und das, obwohl er sich eigentlich um seinen Umzug kümmern sollte. Via Twitter ergänzt Osbourne, dass er von PS VR2 begeistert ist und großen Spaß bei den Aufnahmen hatte. Das merkt man!

Erst kürzlich veröffentlichte Sony ein offizielles Unboxing-Video zur neuen VR-Hardware. Außerdem steht natürlich auch schon das Launch-Line-up, das recht üppig ausfällt. Seid ihr zum Start von PS VR2 dabei?

Der komplette Werbeclip zu Horizon Call of the Mountain

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Sony PlayStation