Atelier Marie Remake: Die Salburg-Reise beginnt im Juli erstmals im Westen

Für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und für PCs (Steam) wird Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg weltweit am 13. Juli erscheinen.

Ein hoffnungsloser Fall?

An der Königlichen Akademie für Magie (kurz: Akademie) scheitert Marie bei ihren Versuchen, Alchemie zu studieren. Eines Tages erhält sie von ihrem Professor den Zutritt in ein Atelier. Dieser Schritt ist ein notwendiger Abschnitt ihrer Abschlussprüfung. Um ihren Abschluss zu meistern, muss Marie einen Gegenstand herstellen, mit dem sie ihren Professor beeindrucken kann.

Aber zuerst muss Marie ihre Alchemie-Fähigkeiten verbessern, Zutaten sammeln und Geld verdienen, um Abenteurer anzuheuern sowie Rezepte und Utensilien kaufen … Ihr müsst Marie helfen, diese Herausforderungen anzugehen, denn sie muss eine Menge lernen, bevor sie für die Prüfung bereit ist.

Die Neuerungen im Überblick

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg ist ein vollständiges Remake des 1997 erschienenen PlayStation-Titels. Ihr erlebt die Geschichte der Studentin Marie, deren Bemühungen, die Alchemie zu erlernen, hoffnungslos erscheinen. Innerhalb von fünf Jahren muss sie es schaffen, ihre Abschlussprüfung zu meistern.

Zu den neuen Elementen gehört ein unbegrenzter Modus, der die gerade erwähnte Frist von fünf Jahren entfernt. Neben neuen Ereignissen, die euch weitere Seiten der bekannten Charaktere zeigen, gibt es Aufgaben von Professor Ingrid, die euch als Wegweiser dienen.

Dazu wurden die Charakterdesigns und Event-Illustrationen überarbeitet und es wurden 2D-Animationen eingeführt. Wenn ihr eine Figur auf der Karte bewegt, dürft ihr euch an niedlichen 3D-Modellen erfreuen. Der Ursprung der Atelier-Reihe wurde an die heutige Zeit angepasst. Während die Einfachheit und Flexibilität der ursprünglichen Version beibehalten wurde, wurden das Tutorial und die Navigation der Spielfunktionen erweitert. Zum Beispiel ist es im Remake komfortabler Gegenstände auf dem Feld zu sammeln.

Die neuesten Trailer aus Japan

Bildmaterial: Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, Koei Tecmo, Gust