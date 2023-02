Sonntagsfrage: Holt ihr euch eine PlayStation VR2?

Seit wenigen Tagen können Besitzerinnen und Besitzer einer PlayStation 5 noch tiefer in virtuelle Welten eintauchen. Die PlayStation VR2 ist Sonys neuste Generation der VR-Technik und soll mit höherer Auflösung sowie verbesserter Handhabung noch immersivere Welten kreieren. Das schlägt sich ebenfalls auf den Preis nieder. Für 599,99 Euro erhaltet ihr das VR2-Headset, ein VR2-Sense-Controller sowie Stereo-Headphones.

Wie gut die neue VR-Technik funktioniert, möchte das zeitgleich veröffentlichte Horizon: Call of the Mountain unter Beweis stellen. Dazu kommen über 40 Spiele, die im Veröffentlichungszeitraum erscheinen sollen. Einige davon hat Sony auf der letzten State of Play gezeigt. Von einem Survival-Spiel bis hin zum Deckungs-Shooter wurde einiges vorgestellt.

Doch reichen euch diese bisherigen Informationen, um euch die PlayStation VR2 zu kaufen? Dazu kommt der stolze Preis von 599,99 Euro, welcher ebenfalls abschrecken kann. Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 19. Februar