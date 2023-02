Das war … Kalenderwoche 5/2023

Ein Rückschlag für die E3, ein Abbau bei Xbox LIVE und eine Xbox-Preiserhöhung sorgten in dieser Woche für Gesprächsbedarf. Neben weiteren Neuigkeiten hatte NIS America den 30. Geburtstag mit Neuankündigungen zu feiern. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss schließlich noch drei Reviews, die Februar-Neuerscheinungen sowie ein Gewinnspiel für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Glaubt man aktuellen Meldungen, steht es nicht so gut um die E3 2023. So sollen Nintendo, Microsoft und Sony allesamt nicht mit dabei sein. Ohne die „Big Three“ wäre der Neustart der Messe sicherlich erheblich schwieriger. Erstmals will man sich zudem für Fans öffnen. Eine Ausstellerliste gibt es derzeit noch nicht.

Nächste Woche verschwinden zahlreiche Spiele aus dem Xbox-360-LIVE-Marktplatz. Die betroffenen Titel können dann nicht mehr gekauft werden. Wurden die Titel allerdings vorab bereits erworben, lassen sie sich auch weiterhin nach Entfernung aus dem Marktplatz herunterladen. Betroffen sich unter anderem die beiden Mistwalker-Titel Blue Dragon und Lost Odyssey sowie Dark Souls.

Ebenfalls für Verwunderung sorgte eine Preiserhöhung von Xbox Series, welche Japan betrifft. Der Zuschlag beträgt etwa 35 Euro. Bereits im letzten Jahr erhöhte auch Sony den Preis von PlayStation 5, zu den betroffenen Märkten gehörte damals neben Japan auch Europa.

Zu den weiteren Neuigkeiten der Woche gehört ein Jubiläum von PlatinumGames. Am 21. Februar 2023 steht der 10. Geburtstag von Metal Gear Rising Revengeance an. Fans hoffen auf Ankündigungen, das ist jedoch unsicher. Gesichert ist, dass der 26. Januar in Japan ab sofort der „Final Fantasy VII Day“ ist. Square Enix hat den Festtag zum 26. Geburtstag offiziell registriert. Die japanische Famitsu hat zudem Forspoken (PS5, PC) recht hoch bewertet.

Auch NIS America feierte in den letzten Tagen Geburtstag. Zum 30. Jubiläum hielt man einen Livestream ab, welcher zunächst einmal das Erwartbare lieferte. Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) erscheint im Herbst im Westen. Eine größere Überraschung stellte die Ankündigung von Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles (PS5, Switch, PC) dar. Die Spielsammlung umfasst Rhapsody II: Ballad of the Little Princess und Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom.

Zum Resident Evil 4 Remake (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ist ausführliches neues Gameplay-Material aufgetaucht. Zur Neuauflage erfuhren wir außerdem einige weitere Details. Eine japanische Einführung in die Geschichte zu Ys Memoire: The Oath in Felghana (Switch) könnt ihr euch ebenfalls ansehen. Endlich angelaufen ist die PR-Kampagne zu Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch). Im Vergnügungspark könnt ihr Minispiele bestreiten. Im Juni dürfen wir uns auf das Coming-of-Age-RPG Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) freuen. Die Welt und die Charaktere machen aktuell neugierig. Klarheit haben wir inzwischen auch über die physischen Optionen zu Grim Guardians: Demon Purge (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Ende April gibt es mit R-Type Final 3 Evolved (PS5) bereits neues Shoot-’em-up-Futter.

Ab sofort ist eine Demo zu Theatrhythm Final Bar Line (PS4, Switch) verfügbar, welche 30 Songs bietet. Ein weiteres Mal zeigte sich auch Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch hier steht die Veröffentlichung noch im Februar an. Einem Interview zu Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) konnten einige neue Informationen entnommen werden. Gameplay-Material erreichte uns zu Little Witch Nobeta (PS4, Switch), während Souls of Chronos (PS5, Switch, PC) noch im Februar erscheint. Ebenfalls interessant sehen das Tiefsee-Metroidvania Pronty (Switch) und der 2D-Action-Side-Scroller Shinobi non Grata (PS4, Switch, PC) aus.

Für weitere Plattformen könnt ihr euch nun in Raiden IV x MIKADO remix (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) stürzen. Das nächste Kapitel wurde um The Day Before (PS5, Xbox Series, PC) geschrieben. Das neue Gameplay-Video vermochte dabei nicht alle Zweifel auszuräumen. In eine Open-World-Endzeit nahm uns Atomic Heart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) mit. In wenigen Tagen erwartet uns die Shadow Warrior 3: Definitive Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), welche auch neue Spielmodi bringt. Schon bald werden die Server von Knockout City (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) abgeschaltet, aber die Entwickler haben sich für Fans eine Alternative ausgedacht. Einen weiteren kurzen Trailer sahen wird zum Super Mario Bros. Film.

Sony startet mit einer neuen Werbekampagne ins neue Jahr. Mit „Live from PS5“ macht man darauf aufmerksam, dass die Konsole nun besser verfügbar ist. Im PowerWash Simulator (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr schon bald Objekte aus Final Fantasy VII reinigen. In der nächsten Woche könnt ihr mit dem vierten Update für Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) auch neue Monster jagen. Ab sofort kämpft in JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auch Rudol Von Stroheim mit. Auch Pokémon Unite (Switch, Mobil) erhält einen nächsten Pokémon-Kämpfer. Der Februar bringt für alle Abonnenten von PlayStation Plus gleich vier neue Spiele. Gutbetuchte Sammler dürfen sich außerdem die kommende Doll-Figur zu Bloodborne (PS4) ansehen. Diese kostet jedoch über 1000 Euro.

Damit kommen wir zu den drei neuen Reviews von JPGAMES, welche diese Woche anstanden. Auf der ganzen Linie überzeugen konnte uns das Dead Space Remake (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Nicht nur die Grafik wurde verbessert, man hat auch Schwachstellen ausgemerzt. Auch die deutsche Synchronisation verdient ein großes Lob. Deutlich entspannter ist Season: A letter to the future (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht). Dabei unternehmt ihr eine Fahrradtour in einer postapokalyptischen Welt. Die melancholische und zugleich besinnliche Atmosphäre sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis. Im minimalistischen Adventure 7 Days to End with You (Switch, PC, Mobil) (zum Testbericht) müsst ihr eine unbekannte Sprache entschlüsseln. Ein kurzweiliges, kreatives Kleinod mit gedankenanregendem Ende.

Unseren Neuerscheinungen für den Februar 2023 könnt ihr entnehmen, dass es vor allem in der zweiten Monatshälfte rundgeht. Es warten einige große Kaliber.

Auch bei einem Gewinnspiel könnt ihr aktuell noch teilnehmen. Wir verlosen dabei 1x Splatoon 3 (Switch) + T-Shirt. Die Chancen sind intakt, wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!