Hardy Daytona aus Final Fantasy VII putzen: PowerWash Simulator bekommt „Midgar Special Pack“

Publisher Square Enix Collective und Entwickler FuturLab haben angekündigt, dass ein Final-Fantasy-VII-DLC für PowerWash Simulator erscheinen wird. Die Ankündigung machte man pünktlich zum 26. Geburtstag von Final Fantasy VII.

Die beliebte Waschsimulation sorgte schon zuvor mit Kollaborationen für Aufsehen. Ein bereits veröffentlichter DLC zu Tomb Raider ermöglicht es, die alte Villa von Lara Croft auf Vordermann zu bringen.

Das DLC-Paket zu Final Fantasy VII trägt den Namen „Midgar Special Pack“ und soll die Location 7th Heaven, Clouds Motorrad Hardy-Daytona und den sogenannten Guard Scorpion, einen Gegner aus dem Spiel beinhalten. Und … waschbar machen. Ein konkretes Erscheinungsdatum für das DLC-Paket wurde nicht genannt.

Ladet die Hochdruckreiniger durch

Bei PowerWash Simulator geht es darum, verschmutzte Locations oder Gegenstände mit einem Hochdruckreiniger sauberzumachen. Neben einem Karriere-Modus bietet das Spiel auch einen spaßigen Online-Koop-Modus und einen Challenge-Modus, in dem es darum geht, unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise Zeitdruck, so schnell wie möglich zu reinigen. Der PowerWash Simulator ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs via Steam und dem Microsoft Store erhältlich.

Der neue Launchtrailer

via Gematsu, Bildmaterial: PowerWash Simulator, FuturLab, Square Enix Collective