Rückschlag für die E3: Xbox, Sony und Nintendo sollen 2023 nicht dabei sein

Seit Monaten arbeitet Veranstalter ESA am Comeback der E3 für 2023. Nach Corona-Pandemie und Absagen will man in der Woche vom 13. bis zum 16. Juni 2023 zu altem Glanz zurückfinden. Dafür feilt man auch am Konzept, holt sich dafür die Expertise von ReedPop ins Boot.

Größte Änderung: Die E3 ist nicht länger nur eine Business-Messe. Neben den Tagen für registrierte Medienvertreter soll es auch die „Gamer Days“ geben, an denen Fans die Spiele selbst in die Hand nehmen können. Spiele von Xbox, PlayStation und Nintendo werden aber möglicherweise Mangelware sein.

Wie IGN berichtet, sollen die „Big Three“ bei der E3 2023 nicht mit dabei sein. Xbox hatte erst letzte Woche bekannt gegeben, dass man sich zum „jährlich stattfindenden Summer Showcase in Los Angeles“ einfinden möchte. Ein Showcase wird es geben, höchstwahrscheinlich auch im E3-Zeitraum.

Phil Spencer positionierte sich gegenüber IGN außerdem eindeutig zur E3. „Xbox ist im Vorstand der ESA, und ich denke, eine erfolgreiche und gesunde ESA ist entscheidend für das, was wir zu tun versuchen. Also platzieren wir unseren Showcase, wie wir es immer getan haben“, so Spencer.

Doch Xbox wird nicht mit einem Stand bei der E3 vertreten sein, so berichtet es IGN. Gleiches gilt nach den Quellen von IGN auch für Nintendo und Sony PlayStation. Es wäre gewiss ein großer Rückschlag für die „neue“ E3. Die „Big Three“ äußerten sich auf Anfrage von IGN nicht, wohl jedoch tat dies ReedPop:

Wir glauben, dass wir ein neues Format für die Veranstaltung geschaffen haben, das sowohl den Bedürfnissen der Branche als auch denen der Fans gerecht wird, und wir sind entschlossen, es in den kommenden Jahren auszubauen und zu erweitern.

Da man alle Hände voll zu tun habe, seien noch keine Verträge an die Veranstalter gegangen. Allerdings habe man „enormes Interesse“ festgestellt und „mündliche Zusagen von vielen der größten Unternehmen der Branche erhalten“. Namen nennt man nicht.

Auf jeden Fall wird es – Stand jetzt – ein großer Showdown 2023. In den letzten Jahren hat sich Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest liebend gern im E3-Sommer positioniert und man gab im letzten Jahr bekannt, 2023 erstmals auch physisch auftreten zu wollen. Wird spannend.

Bildmaterial: E3