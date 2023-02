Das Tiefsee-Metroidvania Pronty erscheint im März für Nintendo Switch

Happinet Corporation wird das Tiefsee-Metroidvania Pronty am 7. März 2023 für Nintendo Switch veröffentlichen. Das Mekka für Fans von Unterwasserleveln ist bereits bei PC-Steam erhältlich und feiert im März sein Konsolendebüt auf Switch.

In der nahen Zukunft haben die Menschen erfolgreich einen Weg gefunden, unter dem Meer zu leben, und Hunderte von Wasserstädten haben den Meeresboden in ein neues Atlantis verwandelt. Aber jetzt sind die Städte in Gefahr. Nur Pronty und sein bewaffneter Roboter-Partner Bront können die Stadt der Tiefe, Royla, beschützen und die Geheimnisse, die in ihr liegen, entschlüsseln.