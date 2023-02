Armored Core VI bietet harte Herausforderungen: Yasunori Ogura von FromSoftware im Interview

Im Zuge der Taipei Game Show 2023 präsentierte Bandai Namco ein 18-minütiges Interview zum nächsten Titel von FromSoftware – Armored Core VI: Fires of Rubicon. Der Interview-Partner: Yasunori Ogura, seines Zeichens Produzent des Titels. Neue Bewegtbild-Eindrücke gab es leider nicht, aber eine ganze Handvoll Informationen zur Entwicklung und Kernelementen des Spiels, der Handlung, der Mech-Anpassung, Multiplayer-Funktionen und mehr.

Harte Herausforderungen und Mech-Anpassung

Ogura betont im Interview mehrfach, dass dem Titel eine serientypische Kernmechanik zugrunde liegt – die Anpassung der Mechs. Dies stelle das Herz der Armored-Core-Reihe dar und das soll sich auch in Armored Core VI widerspiegeln. Bei der Entwicklung des neuen Ablegers habe das Team allerdings das Know-How der letzten Jahre (und entwickelten Spiele) einfließen lassen. Hidetaka Miyazaki habe hier als „Initial Director“ fungiert und gemeinsam mit dem Team das Fundament für den Titel aufgebaut.

SpielerInnen dürfen also einmal mehr mit harten Herausforderungen rechnen, die sie überwinden, indem sie ihren Mech stetig an die jeweilige Situation anpassen. Das System sei in der Vergangenheit sehr tiefgründig und komplex gewesen – ein Umstand, der NeuansteigerInnen teils abzuschrecken wusste. Am Tiefgang des Systems soll sich auch mit dem neuen Ableger nichts ändern. Allerdings habe das Team diverse Anpassungen vorgenommen, um das Zusammenstellen und Anpassen von Mechs intuitiver und logischer zu gestalten als in der Vergangenheit.

Natürlich dürfen SpielerInnen auch wieder mit Boss-Kämpfen rechnen. Hier stellt Ogura den Vergleich zu älteren Ablegern der Serie, aber ebenso zu jüngeren Titeln von FromSoftware an. Ogura verspricht hier intensive und dynamische Konfrontationen und ist sich sicher, dass die Bosskämpfe Gefallen finden werden.

Die Handlung und Multiplayer-Funktionen

Auch zur Handlung von Armored Core VI verlor Ogura ein paar Worte. Der Titel spielt auf einem Planeten namens Rubicon 3, auf dem ein mysteriöses, neues Material entdeckt worden ist. Diverse Konzerne und Organisationen streben nach besagtem Material und treffen entsprechend feindlich aufeinander. SpielerInnen übernehmen die Rolle eines unabhängigen Söldners, der sich inmitten dieses Konflikts wiederfindet.

Armored Core VI konzentriert sich im Zuge der Story auf eine Einzelspieler-Erfahrung, Multiplayer-Elemente soll dennoch geben. SpielerInnen sollen Embleme zur Anpassung ihrer Mechs gestalten und mit anderen SpielerInnen tauschen können. Davon ab sei ein Arena-Modus für Multiplayer-Kämpfe geplant.

Weitere Informationen sollen übrigens in den nächsten Tagen folgen – wir dürfen gespannt bleiben.

Das volle Interview mit Yasunori Ogura

Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware