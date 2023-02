Blue Dragon, Lost Odyssey und mehr: Diese Titel verlassen bald den Xbox-360-LIVE-Marktplatz

Microsoft hat angekündigt, dass eine Welle von Spielen den Xbox-360-LIVE-Marktplatz bald verlassen werden. Darunter auch diverse RPGs, nicht zuletzt die beiden Mistwalker-Titel Blue Dragon und Lost Odyssey.

Das Unternehmen stellte via offizieller Support-Seite in diesem Zuge ein PDF zur Verfügung, das für jede Region angibt, welche Titel betroffen sind. So auch für den europäischen Raum. Weitere nennenswerte Spiele umfassen Titel wie Dark Souls, Jet Set Radio, Mass Effect 2 oder diverse Ableger von Assassin’s Creed.

Die betroffenen Titel sollen ab dem 7. Februar 2023 entfernt werden. Das bedeutet: Sie sind dann nicht länger zum digitalen Kauf verfügbar. Wurden die Titel allerdings vorab bereits erworben, lassen sie auch weiterhin nach Entfernung aus dem Marktplatz herunterladen.

Diese Titel verlassen bald den 360-LIVE-Marktplatz

Assassin’s Creed Brotherhood Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed IV

Assassin’s Creed Liberation HD Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark SoulsTM

Darksiders II

DAYTONA USA

Dead SpaceTM 2

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry 2

Final Fight: DblImpact

Iron Brigade

Jeremy McGrath’s Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle 2

Phantom Breaker: Battle Grounds Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co. Skate 2 (DE)

South ParkTM: The Stick of TruthTM Spelunky

SplinterCellConviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

via Siliconera, Bildmaterial: Lost Odyssey, Microsoft, Mistwalker, Feelplus