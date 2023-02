Japanische „Barbie“ Licca ist demnächst im Outfit von Super Mario erhältlich

Takara Tomy, ein japanisches Spielzeugunternehmen, hat kürzlich eine Zusammenarbeit mit Nintendo angekündigt. Die bekannte Anziehpuppe „Licca-chan“ wird demnächst im Super-Mario-Outfit erhältlich sein.

Geplant ist die Veröffentlichung der Barbie-ähnlichen Puppe bereits am 10. März. Die „Licca-chan LD-33 Super Mario Daisuki Licca-chan“ genannte Puppe, was sich ungefähr in „Licca-chan LD-33: Licca-chan liebt Super Mario“ übersetzen lässt, soll ungefähr 5.280 Yen kosten, was etwa 37 Euro entspräche.

Bei Licca-chan handelt es sich um eine sehr beliebte Anziehpuppe des in Japan recht bekannten Unternehmens Takara Tomy, das 2006 aus einer Fusion der beiden Konkurrenten Tomy und Takara entstand und ursprünglich sogar schon seit 1924 existiert. Schon seit 1967 wurden ungefähr 60 Millionen Exemplare der beliebten Puppe verkauft, die nun mit der Super-Mario-Kooperation eine neue Version erhält.

Kooperation bringt einige Besonderheiten mit sich

Das Aussehen der Puppe orientiert sich dabei an den charakteristischen Merkmalen von Super Mario selbst. Ein rotes Shirt, die berüchtigte Latzhose und die Kappe mit einem weiß umrundeten, roten M darauf. Der einzige Unterschied dürfte die leicht umgeschlagene Hose sein.

Als Zusatz gibt es sogar noch einige beigelegte Accessoires wie eine Münzblock-Tasche und verschiedene Papierzusätze wie einen Stern, eine Goldmünze, verschiedene Power-up-Pilze, die man in diese Tasche stecken kann.

Ein solches Crossover ist keine Neuheit für die beliebte Puppe. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Kooperationen mit anderen bekannten Franchises gegeben, auch wenn Licca-chan mit dem Super-Mario-Aussehen doch einen ganz neuen Anstrich erfahren dürfte.

Bereits im Shop anschauen kann man sich die Licca-chan Puppe auf der Seite von Takara Tomy, sie ist jedoch nicht international verfügbar. Nicht unwahrscheinlich ist jedoch, dass sie über Reseller früher oder später in anderen Marketplaces auftauchen wird.

via Automaton, Bildmaterial: Takara Tomy