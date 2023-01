Zum 26. Geburtstag: Square Enix lässt den „Final Fantasy VII Day“ in Japan offiziell eintragen

Heute vor 26 Jahren ist Final Fantasy VII in Japan erschienen. Der Geburtstag eines Spiels, das viele von uns geprägt hat. Insofern gibt es den „Final Fantasy VII Day“ wahrscheinlich für viele schon lange.

Doch seit heute gibt es ihn auch ganz offiziell in Japan. Square Enix hat sich den „Final Fantasy VII Day“ von der Japan Anniversary Association registrieren und eintragen lassen.

Damit kann man den heutigen Tag auch ganz offiziell begehen. Auf die Arbeit müssen die Japaner aber trotzdem, ein Feiertag ist es deshalb natürlich nicht. Aber es reicht immerhin zum Eintrag in die Listen der japanischen Fest- und Gedenktage, auf denen neben Feierlichkeiten wie dem Tanabata übrigens auch Dragon Quest und One Piece auch schon stehen.

Außerdem bekommt man eine schöne Urkunde, die Final-Fantasy-Brand-Manager Yoshinori Kitase stolz in den sozialen Medien präsentiert. „Der 31. Januar 1997, der Tag, an dem Final Fantasy VII auf den Markt kam, war nicht nur ein bedeutender Tag für die Final-Fantasy-Reihe, sondern auch der Tag, an dem für uns, die wir an dem Spiel gearbeitet haben, so viele große Dinge in Bewegung gerieten“, erinnert sich Kitase.

Wie hat der 31. Januar 1997 euer Leben verändert?

Bildmaterial: Square Enix