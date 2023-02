Little Witch Nobeta präsentiert neuen „Forgotten Souls“-Trailer

Nachdem Idea Factory International kürzlich die Konsolen-Veröffentlichung für das magische Action-Abenteuer Little Witch Nobeta datiert hatte, geht es heute mit einem neuen Trailer weiter.

Im 3D-Action-Shooter übernehmt ihr die Rolle der kleinen Hexe Nobeta, welche ihre Erinnerungen verloren hat und von einer schwarzen Katze begleitet wird. Bei der Erkundung eines Schlosses müsst ihr euch Gegnern, Bossen und magischen Rätseln stellen. Dabei lernt ihr mehr über eure Vergangenheit und die Welt.

Eine Limited Edition gibt es exklusiv im Online-Store von Idea Factory. Im breiteren Handel gibt es die Day One Edition, die ihr bei Amazon bereits für PS4* und Switch* vorbestellen könnt. Little Witch Nobeta erscheint für PS4 und Switch am 7. März 2023.

Der neue Trailer:

