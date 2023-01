„Seltsame Entscheidung“: Xbox erhöht den Preis beider Konsolen-Modelle in Japan

Microsoft wird den Preis der Xbox Series X und der Series S in Japan erhöhen. Eine solche Preiserhöhung hat Sony erst in mehreren Märkten mit der PlayStation 5 durchgesetzt. Xbox beschränkt sich dabei zunächst auf Japan – eine „seltsame Entscheidung“ nennt das Unternehmensberater Dr. Serkan Toto bei Twitter.

Erst gestern hat Sony kommuniziert, dass man weltweit eine bessere Verfügbarkeit der PS5 gewährleisten kann. Dazu zählt natürlich auch Japan. Im Sony-Mutterland hat Xbox seit jeher einen schweren Stand. Die Preiserhöhung, die zum 17. Februar durchgesetzt wird, dürfte nicht dafür sorgen, dass es besser läuft.

Die Preissteigerung fällt mit etwa 5.000 Yen (ca. 35 Euro) zwar moderat aus, aber in dieser Phase der Konsolengeneration „zählt nur das Signal“, beschreibt Dr. Serkan Toto. Microsoft sagt in einem Statement, dass eine „sorgfältige Bewertung der Marktbedingungen“ vorausgegangen ist. Eine „schwierige Entscheidung“ sei das gewesen, aber auch in Zukunft werde man das „ultimative Xbox-Erlebnis bieten, das unsere Kunden erwarten“.

Sony hatte den Preis der PlayStation 5 in großen Teilen der Welt schon im August 2022 um etwa 50 Euro für beide Modelle angehoben. Auch Japan war damals betroffen. Xbox hatte auf Nachfrage erklärt, dass eine Preiserhöhung zumindest im Weihnachtsgeschäft kein Thema sei. Das Weihnachtsgeschäft ist aber bekanntlich vorbei.

via Gematsu, Bildmaterial: Xbox