Resident Evil 4: Neues Gameplay präsentiert neue Feinde und eine schaurige Atmosphäre

Erst kürzlich berichteten wir über neue Details zum Remake von Resident Evil 4. Die KollegInnen von GameInformer hatten nämlich bereits die Möglichkeit, den heißerwarteten Titel ausführlich anzuspielen. Entsprechend reichte man nun 13 Minuten exklusives Gameplay aus dem fünften Kapitel der Neuauflage nach.

Schaurige Atmosphäre und neue Feinde

Das frische Gameplay zeigt dabei Ausschnitte aus bekannten Settings, wie dem Dorf, der Kirche und dem Friedhof. Und lässt einige neue Erkenntnisse zu. Allem voran gewinnen wir natürlich einen ausführlichen Blick auf die Optik des Titels. Bekannte Ortschaften wirken vertraut und zugleich an diversen Stellen angepasst. Beleuchtung, Schatten- und Wettereffekte verleihen hier eine schaurige Atmosphäre.

In der Kirchenpassage wird von der neuen Schleichmechanik Gebrauch gemacht. SpielerInnen umgehen so Feinde, oder fallen ihnen mit dem Messer in den Nacken – Messer nehmen dabei, wie bereits berichtet, Schaden. Wir erhaschen auch einen Blick auf die „blauen Flyer“, die SpielerInnen mit Nebenaufgaben versorgen. Im Video wird unter anderem um die Eliminierung eines mutierten Hundes gebeten – den wir auch sehen.

Den altbekannten Händler wird im Video übrigens auch aufgesucht. Hier sehen wir auch die Möglichkeiten zur Anpassung von Waffen. Das Koffersystem, zum Verstauen unserer Ausrüstung, erhält auch ein Update. Es gibt diverse Koffer (und Anhänger), die unterschiedliche Effekte mit sich bringen – so steigern SpielerInnen etwa den Effekt von, oder die Chance auf das Finden bestimmter Gegenstände.

Einen Eindruck vom ikonischen Hauskampf – an der Seite von Luis – erhaschen wir übrigens auch. Inklusive eines neuen, hochgewachsenen Feindes.

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Resident Evil 4 erscheint. Die Neuauflage wird am 24. März 2023 für PlayStation, aber auch Xbox Series und PCs erscheinen. Darüber hinaus bekommt das Spiel auch PSVR2-Inhalte spendiert.

15 Minuten Gameplay aus Resident Evil 4

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom