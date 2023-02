Sonntagsfrage: Würdet ihr die E3 auch ohne die „Big Three“ verfolgen?

In den vergangen Jahren hat die E3 sehr viel von dem einstigen Glanz verloren. Die Messe schafft es nicht die Euphorie, der vergangenen Zeiten, in das Jetzt zu vermarkten. Sicherlich spielten in den letzten Jahren auch die Pandemie ein Rolle. Doch selbst eine digitale Version der E3 2022 bekamen die Veranstalter nicht auf die Reihe. Aus diesem Grund möchte man in diesem Jahr „mit einer neu gestalteten Ausstellung zurückkehren, auf der neue und aufregende Videospiele und Brancheninnovationen präsentiert werden“, verkündete die ESA letztes Jahr.

Diese Vorstellung scheint jedoch auch nicht ganz in die richtige Richtung zu rollen. In dieser Woche berichtete IGN davon, dass „Big Three“ bei der E3 2023 nicht mit dabei sein werden. Während es bei Sony anzunehmen war, da das Unternehmen bereits bei vorherigen E3-Veranstaltungen nicht mehr aufgetreten war, wäre es bei Microsoft und Nintendo überraschender. Beide waren zumindest immer mit einer digitalen Präsentation dabei.

Sicherlich werden die „Big Three“ über den Sommer Spiele ankündigen und die eine oder andere Präsentation abhalten. Ob es jedoch unter dem Deckmantel der E3 2023 sein wird, werden wir dann sehen. Immerhin gibt es noch das Summer Game Fest von Geoff Keighley, auf dem viele Titel angekündigt werden. Braucht es da noch eine E3 bzw. schaut sich jemand diese noch an, wenn die größten Publisher fehlen? Genau das möchten wir heute von euch erfahren!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

