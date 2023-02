Atomic Heart: Neuer Trailer erzeugt wunderbar verrücktes Endzeit-Feeling

Der neue, neun Minuten lange Gameplay-Trailer zum Endzeit-Open-World-Shooter Atomic Heart verschafft uns einen noch umfangreicheren Einblick auf den äußerst interessanten Open-World-Shooter mit Endzeit-Setting. Entwickler Mundfish und der Publisher Focus Home Interactive versprechen eine utopische, offene Spielwelt, die gleichzeitig gefährlich, aber auch spannend zu entdecken ist.

Alternative Realität, die zum Nachdenken anregt

Bei Atomic Heart übernimmt man die Rolle des Geheimagenten „P3“ in einer alternativen Realität. Im Jahre 1936 konnte die Sowjetunion aufgrund einer wissenschaftlichen Entdeckung schon enorme technische Fortschritte erzielen und somit den Zweiten Weltkrieg schon im Jahre 1941 zu einem schnellen Ende bringen. Bereits damals wurden viele Arbeiter durch Roboter ersetzt, um die Effizienz zu steigern.

Im Jahre 1955 wurde anschließend ein zentrales Steuersystem für eben jene Roboter in Betrieb genommen, um Prozesse noch schneller und effektiver ausführen zu können und die Roboter besser unter Kontrolle zu haben. Aufgrund eines technischen Fehlers wenden sich die Maschinen allerdings gegen seine Erbauer und nun liegt es am Agenten P3 herauszufinden, was hier wirklich vorgefallen ist und dem Spuk ein Ende zu setzen.

Atomic Heart soll am 21. Februar für PlayStation, Xbox und PCs via Steam erscheinen. Das Endzeit-Spektakel soll auch direkt zum Launch für alle Xbox-Game-Pass-Abonnenten verfügbar sein.

Der Gameplay-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Atomic Heart, Mundfish, Focus Home Interactive