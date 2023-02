Neue Details zu Resident Evil 4: Das Remake feilt an Ashley und dem Kampfsystem

Nach den Remakes zu Resident Evil 2 und 3, steht nun die revitalisierte Neuauflage des ikonischen vierten Teils vor der Tür – am 24. März 2023 soll Resident Evil 4 an den Start gehen. Grund genug für Capcom, neue Details zum heiß erwarteten Titel preiszugeben. Die KollegInnen von Game Informer haben das Remake nämlich bereits ausführlicher anspielen können und teilten jetzt ihre Eindrücke.

Wie zu erwarten, schraubte Capcoms Kreativ-Team nicht nur an der Optik des Horror-Schwergewichts, sondern drehte zusätzlich an einigen Stellschrauben. Die wohl größten Neuerungen umfassen dabei den Wegfall des Quick-Time-Events, den vielseitigen Einsatz von (zerbrechlichen) Messern und das Hinzufügen von Nebenaufgaben.

Das macht das Remake neu

SpielerInnen sollen regelmäßig auf „blaue Flyer“ stoßen, die sie mit optionalen Nebenaufgaben versorgen. Als Beispiele werden hier das Lösen von Rätseln oder Eliminieren bestimmter Feinde genannt. Die blauen Medaillons aus dem Original haben es übrigens auch ins Remake geschafft.

Messer lassen sich in der Neuauflage nur noch limitiert einsetzen, ehe sie zerbrechen. Dafür fallen ihre Einsatzmöglichkeiten deutlich dynamischer aus. Beispielsweise können SpielerInnen sich – und Ashley – via Messerstich aus dem Griff der Ganados befreien. Und wenn die Klinge bricht? Halb so wild. Es können diverse Messer im Inventar verstaut werden.

Stichwort „Ashley“: Die Präsidententochter in Not besitzt nicht länger eine eigene Lebensleiste. Nimmt sie jedoch zu viel Schaden, wird sie in einen „angeschlagenen Zustand“ versetzt. In diesem Fall gilt es für SpielerInnen, ihr zur Hilfe zu eilen, da ein weiterer feindlicher Treffer zu ihrem Tod führt. Capcom beschreibt die Intention der EntwicklerInnen, dass sich Ashley „mehr wie eine natürliche Begleiterin anfühlen soll und weniger wie eine zweite Lebensleiste, die es zu babysitten gilt.“ Entsprechend soll sie auch aktiver agieren und SpielerInnen durch spezifische Aktionen unterstützen – wie das Eröffnen von Routen.

Oh, und der beliebte namenlose Händler? Der ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hier tauschen wir wieder Juwelen und Ähnliches gegen wertvolle Gegenstände, wie gelbe Kräuter, Waffenerweiterungen und Schatzkarten.

Resident Evil 4 wird am 24. März 2023 für PlayStation 5, aber auch Xbox Series und PCs erscheinen. Darüber hinaus bekommt das Spiel auch PSVR2-Inhalte spendiert.

Der Coverage-Trailer von Game Informer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via IGN, Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom