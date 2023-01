„Live from PS5“-Kampagne deutet vielleicht ein neues Uncharted an und zeigt Final Fantasy XVI

Sony PlayStation hat einen neuen Werbe-Spot zur PlayStation 5 veröffentlicht, welcher den Beginn einer neuen Marketing-Offensive markiert. In einem neuen Blogbeitrag dankt man den Fans für ihre Geduld seit der Markteinführung der PS5 im November 2020 und spricht von einer „noch nie dagewesenen Nachfrage“, die man zu bewältigen hatte.

Ab sofort sollen es Interessierte aber „leichter haben, sie im Einzelhandel und auf der ganzen Welt zu finden“, sagt Isabelle Tomatis, VP of Brand, Hardware and Peripherals. Das hat sich in der Tat in den letzten Wochen bereits bemerkbar gemacht.

Jetzt wird also alles besser – so die Botschaft von Sony. Und das möchte man gerne die ganze Welt wissen lassen, dafür arbeitet man offensichtlich auch mit Third-Party-Studios zusammen. Unter anderem der offizielle Account zu Final Fantasy XVI bei Twitter hat den neuen „Live from PS5“-Werbespot gezeigt.

Sicherlich auch, weil Final Fantasy XVI im Video eine Rolle spielt. Der Trailer ist wie eine Nachrichtensendung aufgemacht und zeigt turbulente Szenen aus der ganzen Welt. Darunter auch einen Kampf zwischen Espern in Japan. Das Video zeigt dabei keine Ingame-Szenen, sondern Live-Action und animierte Sequenzen.

Die Szenen sind Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, Ratchet & Clank und weiteren Spielen zuzuordnen, die Fans leicht identifizieren können. Nur wenige Szenen sind nicht eindeutig zuzuordnen und einige sind sich schon sicher, dass es sich hier um ein noch unangekündigte Spiel handeln muss.

Eine Frau in einer Höhle

VGC vermutet dahinter ein neues Uncharted. Wir sehen eine Frau, die mit einer Fackel eine Höhle erkundet und offensichtlich auch einen Schatz findet. Manche glauben, es sei Cassie, die Tochter von Nathan Drake.

Sony selbst schreibt zum Trailer: „Dieser neue Spot deutet die Vielfalt der außergewöhnlichen Erlebnisse im PS5-Universum im Stil eines Live-Nachrichtensenders an. Versuchen Sie, alle Anspielungen auf Spiele zu erkennen.“ Man versucht es.

Teil der „Live from PS5“-Kampagne sind offensichtlich auch einige aufsehenerrenge Motive in der echten Welt. In London hat Sony eine riesige Axt vom Himmel fallen lassen und überträgt von dort mit einem „Live from PS5“-Übertragungswagen. Fotos findet ihr bei Twitter.

Der „Live from PS5“-Trailer:

