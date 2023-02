PlayStation Plus im Februar mit vier Games, aber auch weniger guten Nachrichten

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Februar bekannt gegeben. Ab dem 7. Februar erwarten alle Abonnenten wieder einige Inklusiv-Games. Welche Stufe des Service ihr abonniert habt, ist dafür unerheblich. Es ist das klassische PS-Plus-Line-up. Diese Spiele erwarten euch:

Evil Dead: The Game (PS4, PS5)

OlliOlliWorld (PS4, PS5)

Destiny 2: Jenseits des Lichts (PS4, PS5)

Mafia: Definitive Edition (PS4)

Darüber hinaus will man in Kürze auch die Updates für Extra- und Premium-Kunden vorstellen. Doch es gibt auch weniger erfreuliche Nachrichten. Die PlayStation Plus Collection wird am 9. Mai 2023 eingestellt.

PlayStation Plus Collection wird eingestellt

Diese riesige Sammlung an Games gab es seit 2020 und sie machte den Umstieg auf die neue Generation für viele PlayStation-Fans wohl deutlich angenehmer. Für alle PS-Plus-Kunden war seitdem ein großes Line-up an Spielen inklusive, welche „die Generation definierten“. Dazu zählten Bloodborne, Final Fantasy XV, God of War, The Last Guardian und Uncharted 4.

Gut: Fans können die Spiele bis zum 9. Mai immer noch einlösen und auch nach diesem Datum noch auf diese Spiele zugreifen, solange sie aktive PlayStation-Plus-Mitglieder bleiben. Doch zukünftige Abonnenten werden darauf verzichten müssen.

