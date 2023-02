Die Neuerscheinungen im Februar 2023

Schon befinden wir uns wieder mitten im Jahr, obwohl wir doch gerade erst Silvester feierten. Nach einem eher gemächlichen Januar – auch wenn er einige Highlights zu bieten hatte – geht es im Februar doch deutlich mehr zur Sache.

Aksys hat die Spiele-Sammlung Cuddly Forest Friends bereits veröffentlicht. Bis zur Monatsmitte erwartet uns noch das kontroverse Hogwarts Legacy. Danach nimmt der Monat richtig Fahrt auf. Square Enix veröffentlicht Theatrhythm Final Bar Line und Octopath Traveler II.

Darüber hinaus sind wir neugierig auf Wild Hearts und freuen uns über die erste Lokalisierung von Like a Dragon: Ishin. Nachgeholt werden dürfen unter anderem Tales of Symphonia Remastered und Digimon World: Next Order.

Welches sind eure Must-Haves?

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen:

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio