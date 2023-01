Disgaea 7: Vows of the Virtueless erscheint im Herbst im Westen

Der Publisher NIS America hat vor wenigen Minuten die Lokalisierung von Disgaea 7 für den Westen bestätigt. Im Herbst wird das Strategie-RPG unter dem Namen Disgaea 7: Vows of the Virtueless für die Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und für PCs via Steam erscheinen. Die lokalisierte Version unterstützt englische und japanische Tonspuren und wird mit englischen und französischen Textoptionen ausgestattet.

Die Deluxe Edition enthält zum Spiel den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook. Dagegen bietet die limitierte Version ein Exemplar der Deluxe Edition, das Hardcover Artbook „The Art of War“, den Zwei-Disc-Soundtrack „Songs of Honor“, ein Steelbook, Kunstdisplay, eine Tasse mit dem Motiv „Netherworld Warriors“ und eine Sammlerbox. Im europäischen Onlineshop befindet sich derzeit noch ein Platzhalter für die Vorbestellung.

Weitere Details zu Disgaea 7: Vows of the Virtueless

Die Protagonisten sind der umherziehende Samurai Fuji und das Otaku-Mädchen Piririka. Ihr Ziel ist das Sammeln von sieben legendären Waffen. Diese sind von Seelen besessen und können sogar Götter zerstören. Wer eine solche Waffe führt, kann einen speziellen Zustand erreichen.

Die Netherworld präsentiert sich im neuen SRPG japanisch angehaucht. Ein neues Feature ist „Dodeka MAX“. Dabei werden die Charaktere zu Riesen. In diesem Zustand verlassen die Charaktere die Karte und stehen daneben. Diesen mächtigen Zustand können auch die Gegner annehmen.

Neben Charakteren können zudem auch Gegenstände reinkarniert werden. Das führt natürlich zu noch mehr Schaden. Ihr könnt wie immer eure Party frei zusammenstellen. Mit KI-Einstellungen könnt ihr den Level-Prozess zudem automatisieren.

Das Ankündigungsvideo:

via Gematsu, Bildmaterial: Disgaea 7, NIS America, Nippon Ichi Software