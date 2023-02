Mehr Schein als Sein? Survival-MMO The Day Before zeigt Gameplay – und hat Probleme mit Urheberrecht

The Day Before ist ein Survival-MMO, dass bereits im Januar 2021 angekündigt wurde und schnell zur großen Survival-Hoffnung avancierte. Vergleiche zu Titeln wie The Last of Us, DayZ und The Division ließen den Titel letztlich sogar aufs Treppchen der meistgewünschten Spiele bei Steam klettern.

In den letzten Monaten machte der Titel dann aber eher durch Kontroversen auf sich aufmerksam. Umstände, die SpielerInnen berechtigterweise hinterfragen lassen, ob es sich bei The Day Before um heiße Luft handelt.

Mehr Schein als Sein?

Da wären etwa die Vorwürfe, dass Entwickler Fntastic Freiwillige beschäftige, um essenzielle Teile des Spiels zu produzieren. Ein fragwürdiger Umstand, den der Entwickler seinerzeit gegenüber den KollegInnen von Eurogamer bestätigte und auf äußerst seltsame Art untermauerte.

Via Twitter versprach Fntastic im März 2021 zudem einen ausführlichen Gameplay-Eindruck vom Titel, zu dem es bis dato lediglich Kurzeindrücke gab. Voraussetzung: 10.000 Likes. Die waren natürlich schnell erreicht, das versprochene Gameplay ließ allerdings auf sich warten. Und zwar bis gestern, als es erschien und eher ernüchternd aufgenommen wurde. Ohje.

Aber es geht noch weiter: Nachdem der Steam-Auftritt des Titels kürzlich aufgrund „geringfügiger technischer Probleme“ verschwand, meldeten sich Fntastic mit weiteren negativen Neuigkeiten zu Wort. Es habe einen Urheberrechtsanspruch auf den Namen des Spiels gegeben. Die Folge: Der Titel wird um acht Monate in den November 2023 verschoben.

Ihr seht: The Day Before – wenn es künftig denn bei dem Namen bleibt – macht mittlerweile lediglich mit fragwürdigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Wir dürfen gespannt auf das Ende dieser kuriosen Geschichte warten. The Day Before (?) soll nun am 10. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

10 Minuten Gameplay aus The Day Before

