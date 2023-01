Like a Dragon: Ishin präsentiert das Abenteuer des ehrenvollen Samurai Sakamoto Ryoma

Das Marketing zu Like a Dragon: Ishin! geht spürbar in die heiße Phase. Auch die neue Woche beginnen Sega und Ryu Ga Gotoku mit neuen Einblicken in das actionreiche Abenteuer des ehrenvollen Samurai Sakamoto Ryoma.

Der „Abenteuer-Trailer“ bietet dabei Einblicke in die Story des Spiels, die von dem Mord an Ryomas Mentor und der Rache dafür geprägt ist. Ihr selbst könnt diese Reise am 21. Februar mit Ryoma beginnen.

Der „Abenteuer-Trailer“ gewährt einen Einblick in die Story des Spiels und damit die Gefahren, die den Protagonisten Sakamoto Ryoma erwarten, nachdem ihm der Mord an seinem Mentor angehängt wird. Was folgt, ist eine Reise voller actionreicher Kämpfe und Begegnungen mit Freunden und Feinden. Dieser ehrenvolle Samurai verändert mit seinem Kampf für Gerechtigkeit den Lauf der japanischen Geschichte.

Vorbesteller erhalten übrigens drei zusätzliche Waffen, die den Weg zur Revolution einfacher gestalten sollen: Das Kijinmaru Kunishige, ein Schwert namens „Blutiger Schimmer“ und die Schwarzschiff-Kanone. Ihr könnt Like a Dragon: Ishin! beispielsweise bei Amazon* vorbestellen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Like a Dragon: Ishin!, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio