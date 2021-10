Das war… Kalenderwoche 43/2021

Die neue State of Play von Sony, der holprige Start von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket sowie ein Rückblick auf Final Fantasy VIII sorgten für einigen Betrieb. Neben vielen weiteren Videos schließen wir zudem noch mit einem neuen Interview ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Sonys State of Play war mit Sicherheit die Ankündigung von Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ein Highlight. Davon abgesehen kündigte man auch das Free-to-play-Spiel Deathverse: Let It Die (PS4, PS5) an und zeigte erstmals ausführlich das charmante Little Devil Inside (PS4, PS5, Switch, Xbox One, PC). Ebenfalls am Start bei Sony war ein kostenloses Update zu Bugsnax (PS4, PS5, PC), die baldige Portierung von Death’s Door sowie der Neuzugang Dolores und eine Beta zu The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC).

Vor wenigen Tagen gestartet ist das Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Trotz höherer Abo-Kosten lief dabei leider nicht alles wie geplant. Technische Probleme sowie ein seltsames Steuerungsschema sorgten unter anderem für Verwunderung.

Einen Blick zurück auf Final Fantasy VIII gewagt hat Yoshinori Kitase. Das Spiel hat im RPG-Genre durchaus neue Wege beschritten. Dazu gehören insbesondere einige Mechaniken, welche bis heute kontrovers geblieben sind. Insgesamt zeigt sich Kitase mit dem Erreichten zufrieden. Einzig eine Synchronisation hätte er damals gerne noch hinzugefügt.

Neu angekündigt wurde die Otome-Visual-Novel Even if Tempest (Switch), welche mit englischen Texten erscheint. Zudem bestätigte PQube, dass das Action-JRPG Maglam Lord (PS4, Switch) hierzulande am 4. Februar 2022 erscheint. Der Soft-Launch hat zu Pikmin Bloom (Mobil) begonnen, welches das Prinzip von Pokémon Go aufnimmt. Seit dieser Woche erhältlich sind ebenfalls Mario Party Superstars (Switch) (Link), Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PS4, Switch, PC) (Link), Super Robot Wars 30 (PS4, Switch, PC) (Link), Pokémon Café ReMix (Switch, Mobil) (Link), Happy Game (Switch, PC) (Link) sowie die beiden Klassiker Cotton 100% und Panorama Cotton (PS4, Switch) (Link).

Aus Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) erhielten die neuen Hisui-Formen ebenso einen Trailer wie Team Galaktik aus Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (Switch). Aus dem kommenden Shin Megami Tensei V (Switch) sahen wir die verwüstete Welt sowie weitere Dämonen-Vorstellungen (173-176, 177-180, 181-184). Eine englische Version des Tokyo-Game-Show-Trailers zu Triangle Strategy (Switch) reichte Nintendo noch nach. Am 7. Dezember erscheint die englische Version von Hatsune Miku: Colorful Stage! (Mobil). Zunächst nur auf Japanisch erscheint The Legend of Nayuta: Boundless Trails bei Steam, wir müssen leider noch bis 2023 warten. Zum kooperativen Robot-Action-RPG Megaton Musashi (PS4, Switch) zeigte uns Level-5 Material abseits der Kämpfe. In der nächsten Woche erscheint in Japan zudem Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou! (Switch).

Immer näher rückt Halo Infinite (Xbox One, Xbox Series, PC). Damit will Microsoft natürlich das Weihnachtsgeschäft aufmischen und lieferte deshalb zwei neue Trailer ab (Link 1, Link 2). Auf das nächste Jahr verschoben werden musste aber Shadow Warrior 3 (PS4, Xbox One, PC). Mit Konami hat Cygni: All Guns Blazing (PC) einen prominenten Publisher gefunden. Das interessante Project Buramato (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ließ einen kurzen Gameplay-Clip springen. Das populäre Monstersammel-Genre erhält mit Cassette Beasts (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) einen ganz eigenen Twist. Aus dem 2D-Metroidvania Aeterna Noctis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir die Waffen, während Ninja Issen (Switch, PC) nun bei Kickstarter ist. Ab sofort könnt ihr euch mit Shadow Corridor auf Nintendo Switch gruseln, im nächsten Jahr folgt dann auch noch Ashwalkers: A Survival Journey.

Der zweite Teil des Erweiterungspasses ist für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch) ab sofort erhältlich. Mit einem Update zu Returnal (PS5) ist die Zeitschleife nun etwas angenehmer zu bewältigen. Im November gibt es wie immer auch neue Spiele bei Games with Gold (Link) und Prime Gaming (Link). Die neue Staffel zu The Witcher auf Netflix machte mit einem neuen Trailer neugierig. Zu Final Fantasy VI ist eine Masterline-Figur von Terra auf einem Magitek unterwegs, welche sicherlich recht teuer werden wird. Passend zu Halloween gibt es LEGO-Sets zu Luigi’s Mansion. Zu Tales of findet noch im November ein Online-Konzert statt. Damit gehen die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum weiter.

Auch ein weiteres Interview durften wir von JPGAMES führen. Dabei geht es um Tales of Luminaria (Mobil), welches nächste Woche erscheint. Unsere Fragen hat dabei Localization-Director Sugi beantwortet.