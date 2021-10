Death’s Door von Devolver Digital öffnet seine Pforten auf Switch und PlayStation

Das beim State of Play vorgestellte Death’s Door wird am 23. November für Nintendo Switch und PlayStation erscheinen. Für Xbox und PCs feierte das Spiel von Devolver Digital und Acid Nerve bereits im Juli sein Debüt.

Wenn Devolver Digital allein nicht spannend genug ist, dann ist es vielleicht der Entwickler. Death’s Door stammt aus der Feder von Acid Nerve, den Machern von Titan Souls.

Death’s Door wirft euch in eine skurrile Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Klingt erstmal gar nicht so krass skurril, sondern nach einem ehrlichen Brotkrumenerwerb für eine Krähe.

Der Krähe wird jedoch ihre zugewiesene Seele gestohlen und sie muss den Dieb in ein Reich verfolgen, das vom Tod bislang unberührt geblieben ist. Dort gedeihen Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus und quellen vor Gier und Macht schier über.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Death’s Door, Devolver Digital, Acid Nerve