Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle führen euch zu Team Galaktik ein

Zuletzt durften einige Medien einen Blick auf Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle werfen. Die meisten Medien lobten vor allem die Quality-of-Life-Verbesserungen, welche die Sinnoh-Remakes erfahren.

Heute geht The Pokémon Company wieder selbst in die Offensive. Weniger als einen Monat vor der Veröffentlichung stellt man euch die Arenaleiter und eure Widersacher von Team Galaktik vor. Der Trailer bietet zum Ende auch einen Blick auf die legendären Pokémon des Spiels.

Wie bei Pokémon-Legenden: Arceus stellt man außerdem auch hier einen Frühkäuferbonus vor. Dazu heißt es auf der offiziellen Website:

Frühkäufer von Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle erhalten das Platin-Outfit als Geschenk im Spiel. Wähle bis Montag, den 21. Februar 2022, in der Geheimgeschenk-Funktion im Spiel „Per Internet empfangen“ aus, um das Outfit zu erhalten. Du kannst dein Outfit in der Modewelt Metronom in Schleiede wechseln.

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak