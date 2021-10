Voltage kündigt die Otome-Visual-Novel Even if Tempest für Nintendo Switch an

Voltage hat die Otome-Visual-Novel Even if Tempest für Nintendo Switch angekündigt. Schon jetzt sind neben japanischen auch englische Texte versprochen.

„Gefangen von der Zeit, vom Schicksal und von der Liebe.“ – Wütende Flammen versengen ihr Fleisch. Gelächter lastet wie Blei auf ihr. Ihre letzten Momente sind so, wie sie gelebt hat: Ohne Liebe, ohne Hoffnung und voller Verzweiflung. Dann stirbt sie.

Eine Hexe verleiht ihr eine zweite Chance. Sie verleiht ihr die Macht des „Fatal Rewind“. Dieses Mal will sie eine ideale Version ihrer selbst erschaffen. Mit diesem Eid kehrt sie ins Leben zurück…

via Gematsu, Bildmaterial: Even if Tempest, Voltage