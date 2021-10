Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou! erscheint für Nintendo Switch

Nippon Columbia veröffentlicht in Japan am 4. November Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou! für Nintendo Switch. Das Spiel basiert auf der Kinderbuchreihe und dem Anime. Im Adventure soll eine eigene Geschichte erzählt werden. Als Assistent von Oshiri Tantei gilt es, knifflige Fälle zu lösen.

Dafür müsst ihr Hinweise sammeln, Fotos schießen sowie Minispiel bestreiten. Wer nicht genug davon bekommt, kann diese sogar in einem Time-Attack-Modus bestreiten.

via Gematsu, Bildmaterial: Oshiri Tantei: Pupu Mirai no Meitantei Toujou!, Nippon Columbia