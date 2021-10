Pikmin Bloom: Im AR-Mobile-Game könnt ihr die Welt erblühen lassen

Erinnert ihr euch noch an Pokémon Go? Ok, das ist dann wohl eher eine rhetorische Frage. Nintendo und Niantic führen heute jedenfalls die erfolgreiche Geschichte mit Pikmin Bloom weiter. In Singapur und Australien ist Pikmin Bloom ab sofort kostenlos erhältlich, demnächst auch in anderen Ländern und Regionen. Ihr findet die App im App Store oder bei Google Play.

Bereits im März wurde uns erstmals erklärt, wie dank „Augmented Reality“-Technik die Pikmin in unsere Welt gelangen. Das Spielprinzip ist bekannt: Jeder Schritt zählt.

Lass deine Pikmin wachsen, lasse Blumen erblühen und behalte deine liebsten Momente in Erinnerung – und das alles einfach beim Gehen. Ob du nun einen kleinen Spaziergang in deiner Nachbarschaft unternimmst oder zur Arbeit pendelst, heute beginnen die Abenteuer von dir und deinen Pikmin! Versammle deine Gruppe und begib dich auf eine Reise der Neuentdeckung, bei der jeder Schritt zählt.

Auf Schritt und Tritt wachsen die Pikmin-Keime, bis ihr diese pflücken könnt. Von deren Köpfen könnt ihr danach Blütenblätter sammeln, welche ihr unterwegs pflanzen könnt. Zudem könnt ihr die Pikmin losschicken, um Früchte oder Keime einzusammeln. Es gibt insgesamt sieben Arten von Pikmin mit einzigartigen Fähigkeiten.

Wenn ihr mit euren Pikmin spaziert, hinterlässt ihr zudem eine Blütenspur. Am Ende des Tages gibt es eine Zusammenfassung, so entsteht eine Art Tagebuch. Die Pikmin können sogar Postkarten von Orten bringen, die besucht worden sind.

Übrigens: Gestern feierte die Pikmin-Reihe auch gleich noch Geburtstag! Vor 20 Jahren stellte uns Shigeru Miyamoto die süßen Wesen für GameCube erstmals vor.

John Hanke von Niantic und Shigeru Miyamoto von Nintendo erklären euch im heutigen Ankündigungsvideo, was ihr sonst noch wissen müsst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Niantic, Bildmaterial: Pikmin Bloom, Nintendo, Niantic