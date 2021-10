Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers ist nun für aktuelle Plattformen erhältlich

Koei Tecmo veröffentlicht heute die Neuauflage von Project Zero: Priesterin des Schwarzen Wassers. Hierzulande erfolgt die Veröffentlichung rein digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam. Im deutschen Launchtrailer führt man euch nochmals in die Geschichte ein.

In Japan gibt es die PS4- und Switch-Veröffentlichung zusätzlich physisch und auch mit englischen Texten. Diese könnt ihr bei Play-Asia vorbestellen*.



Kürzlich konnten wir ein Interview mit Series-Director Makoto Shibata führen, mit welchem wir unter anderem über die Wii-U-Portierung und die Zukunft der Serie sprachen. Klar ist, dass schon längere Zeit an einer Verfilmung gearbeitet wird.

Das Grauen auf dem Berg

Der Hikami-Berg wurde einst als heiliger Ort gepriesen, an dem eine einzigartige Religion gelehrt wurde. Man glaubt, dass das Bergwasser Geister beherbergt, und es gibt eine Lehre aus dieser Region, die besagt, dass „Menschen im Wasser geboren werden und am Ende des Lebens dorthin zurückkehren“. Aus diesem Grund kommen „Menschen, die den Tod suchen“ zu diesem Berg, um in ihren letzten Momenten mit dem Wasser des Berges in Berührung zu kommen. Sie glauben, dass dies der richtige Weg sei, ihr Leben zu beenden. Einige merkwürdige Rituale und Bräuche existieren noch auf diesem Berg und viele bizarre und unglückliche Vorfälle haben angeblich hier stattgefunden. Diese Geschichte trägt sich auf dem Hikami-Berg zu, der als heiliger Ort angesehen wird, und dreht sich um die drei Protagonisten Yuri Kozukata, Ren Hojo und Miu Hinasaki, deren Geschichten in dieser mysteriösen und traumhaften Erzählung verwoben sind.

