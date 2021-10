Star Ocean: The Divine Force feiert den 25. Geburtstag der RPG-Reihe

Square Enix und tri-Ace haben bei der State of Play einen neuen Titel angekündigt. Mit Star Ocean: The Divine Force wurde auch gleich das letzte Trademark aufgelöst. Zum 25. Geburtstag der Reihe erscheint im nächsten Jahr also tatsächlich ein neuer Ableger.

Das Spiel bietet eine Geschichte, die Fantasy mit Sci-Fi verbindet, viele unterschiedliche, spielbare Charaktere und Nebenmissionen sowie ein einzigartiges Kampfsystem, das spannende Kämpfe durch einfache und intuitive Steuerung ermöglicht.

Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC-Steam.

Bildmaterial: Star Ocean: The Divine Force, Square Enix, tri-Ace