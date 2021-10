Games with Gold im November mit Moving Out und diesen weiteren Games

Bei all den Spielen im Xbox Game Pass vergisst man gerne mal, dass es ja auch noch die Games with Gold gibt. Habt ihr schon gemerkt, dass der Einleitungssatz in jedem Monat derselbe ist?

Das eigentliche Gegenstück zu PlayStation Plus versorgt Xbox-Fans mit einem Abo von Xbox Live Gold jeden Monat mit neuen Games ohne zusätzliche Kosten. Xbox stellte das Line-up für den November vor.

Die Spiele bei Games with Gold im November

Moving Out – 1. bis 30. November auf Xbox Series und Xbox One

Kingdom Two Crowns – 16. November bis 15. Dezember auf Series, One

Rocket Knight – 1. bis 15. November auf Xbox Series, Xbox One und 360

Lego Batman 2 DC Super Heroes – 16. bis zum 30. November auf Series, One und 360

Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold enthalten. Dazu zählen neben den Games im Programm Games with Gold auch der Multiplayer-Zugang und die Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Bildmaterial: Xbox