Prime Gaming im November mit Dragon Age, Control und Tomb Raider im Abo

Neuer Monat, neues Content-Update bei Prime Gaming. Auch im November gibt es wieder neue Ingame-Inhalte und einige kostenlose Spiele für Abonnenten von Amazon Prime*. Die können auf alle Prime-Gaming-Inhalte nämlich auch zugreifen.

Wie schon der Oktober (Alien: Isolation, Star Wars: Squadrons) kann sich auch der November sehen lassen. Über Rise of the Tomb Raider haben wir schon von Square Enix erfahren. Darüber hinaus warten unter anderem Dragon Age: Inquisition und Control: Ultimate Edition.

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Wie alle anderen gratis Prime-Gaming-Spiele bleiben die Titel den SpielerInnen für immer erhalten. Solange sie ein aktives Prime-Abo haben, natürlich. Neben den Games gibt es auch wieder allerhand Loot. Unter anderem für Fall Guys, Free Fire Epic Seven, Mobile Legends Bang Bang, Last Day on Earth und viele mehr.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

