Little Devil Inside nimmt mit auf eine aufregende Reise über seine Miniatur-Weltkarte

Das beim sommerlichen Sony-Showcase vorgestellte Little Devil Inside fand vom ersten Moment an viele Fans. Die durften sich bei der neuen State of Play auf weitere Spielszenen freuen, das war bereits vorab bekannt.

Entwickler Neostream Interactive durfte einen neuen Trailer zum Action-Adventure präsentieren, der einen ersten Blick auf die Weltkarte gewährte. Ihr seht aber auch Kampfszenen, Ruhepausen und Angeleinlagen.

Im deutschen PlayStation Blog gibt es einige Worte von John Choi (Neostream Interactive) zur Neuvorstellung. Finanziert wurde das Spiel übrigens erst bei Kickstarter.

Unsere Absicht war es, euch zu zeigen, wie das Reisen auf der Weltkarte funktioniert, indem wir grob den Ablauf einer typischen Mission im Spiel durchgegangen sind. Im Prinzip haben wir versucht, mit dem Tilt-Shift-Effekt eine dynamische Miniatur-Nachbildung der Welt zu erschaffen.

Der Titel soll zunächst im kommenden Jahr zeitexklusiv für PlayStation 5 und PS4 sowie PCs erscheinen. Auch eine Veröffentlichung für Xbox und Nintendo Switch ist laut der offiziellen Website geplant.

