Hatsune Miku: Colorful Stage! lässt im Dezember den Vorhang fallen

Die Open-Beta ist Geschichte und offenbar lief alles ganz gut: Hatsune Miku: Colorful Stage! hat heute mit dem 7. Dezember 2021 einen Erscheinungstermin erhalten. Das Spiel geht dann auf iOS- und Android-Geräten an den Start.

Ein neu veröffentlichter Trailer zeigt euch heute nochmal Charaktere und Songs von jeder der fünf Bands aus dem Spiel, darunter Leo/need, MORE MORE JUMP!, Vivid BAD SQUAD, Wonderlands x Showtime und Nightcord at 25:00.

In Japan ist der Titel unter dem Namen Project Sekai Colorful Stage! feat. Hatsune Miku bereits erhältlich. Im Spiel begebt ihr euch mit Hatsune Miku und ihren virtuellen Freunden, darunter Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO und MEIKO, auf die Bühne.

Spielerisch wird Hatsune Miku: Colorful Stage! als Mischung aus Rhythmusspiel und Visual Novel beschrieben. SpielerInnen klopfen zum Rhythmus und stellen sich Herausforderungen mit fünf verschiedenen Schwierigkeitsmodi für jeden Track, die alleine oder mit Freunden gespielt werden können.

Sammelt Belohnungen und Erfahrungspunkte, schließt Herausforderungen ab und steigt als SpielerIn auf. Sammelt außerdem Charakterkarten durch ein Gacha-System.

Bildmaterial: Hatsune Miku: Colorful Stage!, Sega, Colorful Palette