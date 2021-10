Returnal: Update 2.0 bringt neues herbeigesehntes Feature und neuen Foto-Modus

Der in Finnland ansässige Entwickler Housemarque veröffentlichte kürzlich das Update 2.0 zum bockschweren Roguelike-Action-Hammer Returnal.

Das neue Update bringt endlich ein von vielen Spielern sehnlichst herbeigesehntes Feature mit sich. Das neue Save-Feature ermöglicht es euch nun endlich, die Spielsession auch während eines Runs zu pausieren und diesen zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

Bisher war es nämlich so, dass man den Run dann wieder komplett vom Ausgangspunkt aus starten musste. Dies war nicht nur extrem zeitaufwendig, sondern manchmal auch äußerst ärgerlich.

Das zweite neue Feature ist der Foto-Modus, mit welchem man selbst in den hitzigsten Situationen diverse Momentaufnahmen machen kann. Außerhalb von bestimmten Sequenzen kann der Foto-Modus jederzeit aktiviert werden. Es gibt Anpassungsmöglichkeiten wie Brennweite, Belichtung, Sättigung und Kontrast sowie Filter, Effekte und Rahmen.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, Selene, gestrandet am Rande der Galaxie. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedem Tod folgt eine Wiederbelebung, dabei verändern sich jedes Mal die Spielwelt und der Ablauf völlig.

Der Titel ist atmosphärisch äußerst düster gehalten und erinnert schon fast an eine Art Dead Space. Beim Gameplay jedoch setzt Returnal auf deutlich mehr Action, denn das Spiel geht eher in die Richtung eines Action-Shooters. Dabei soll auch eine spannende Geschichte erzählt werden.

Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kommen dabei zum Einsatz. Jede Waffe hat eine aufladbare Spezialattacke, welche ausgelöst wird, wenn der Trigger ganz gedrückt wird. Drückt man diesen nur halb durch, greift man normal an.

Returnal ist exklusiv für PlayStation 5 erhältlich.

Der offizielle Trailer zum Update 2.0 für Returnal

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque