The Witcher: Neuer Trailer zu Season 2 bei Netflix ist voller Referenzen zu den Games

Die Next-Gen-Fassung von The Witcher 3: Wild Hunt verspätet sich, aber der nächste Netflix-Witcher kommt in großen Schritten! Am 17. Dezember wird die zweite Staffel der Live-Action-Serie bei Netflix an den Start gehen und heute hat Netflix einen neuen Trailer dazu veröffentlicht.

Die Serie basiert zwar grundsätzlich auf den Originalbüchern von Andrzej Sapkowski, aber auch bei Netflix weiß man natürlich, dass der Hexer die meisten Fans den Videospielen zu verdanken hat. Showrunner Lauren Schmidt Hissrich machte schon vor einiger Zeit klar, dass man das in der zweiten Staffel auch sehen wird. Und der Trailer gibt dazu schon mal einen Ausblick.

Überzeugt davon, dass Yennefer bei der Schlacht von Sodden starb, bringt Geralt von Riva Prinzessin Cirilla an den sichersten Ort, den er kennt: Kaer Morhen. Während Könige, Elfen, Menschen und Dämonen um die Vorherrschaft des Kontinents kämpfen, muss er die Prinzessin vor etwas weitaus Gefährlicherem schützen: der geheimnisvollen Macht, die sie besitzt.

Neben den bekannten Gesichtern wie Henry Cavill (Geralt), Anya Cholatra (Yennefer) oder Freya Allan (Ciri) werden wir auch eine Reihe neuer Charaktere sehen. Mit dabei sind u. a. Kristofer Hivju als Nivellen und Paul Bullion als Lambert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Witcher, Netflix