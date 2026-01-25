Das war … Kalenderwoche 4/2026

Ubisoft reißt die Bude ab, eine mögliche Preiserhöhung für die Switch 2 sowie Ausstrahlungen von Microsoft und Nintendo haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Zudem erhielten zwei bekannte Reihen Neuankündigungen spendiert und daneben gab es weitere interessante Videos. Zum Schluss haben wir dann auch noch ein neues Review für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Frühjahrsputz mal anders: Ubisoft schließt zwei hauseigene Studios, stampft sechs Projekte ein und verschiebt sieben weitere. Darunter befindet sich auch das Remake von Prince of Persia: Sands of Time.

Früher konnte man jeweils warten, bis Technik günstiger wird. Das hat sich in vielen Bereichen jedoch geändert, insbesondere bei Spielkonsolen. Laut Analysten soll bald auch die Nintendo Switch 2 teurer werden. Die Gründe sind bekannt: Zölle und gestiegene Speicherkosten.

Microsoft hat bei einer Developer_Direct eine Reihe von Spielen präsentiert. Besonders gespannt durfte man auf Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) von Game Freak sein. Man zeigte eine dystopische Zukunft mit Action und Hund. Große Schlagzeilen waren auch Fable (PS5, Xbox Series, PC) gewiss, die bekannte Reihe soll im Herbst zurückkehren. Als nette Überraschung war schließlich auch noch Kiln (PS5, Xbox Series, PC) von Double Fine mit dabei.

Die heutige Nintendo Direct war hingegen recht kurz, sie bestand quasi nur aus einem Trailer zum Super Mario Galaxy Film. In etwas mehr als zwei Monaten seht ihr auch Yoshi auf der Kinoleinwand.

Bandai Namco hat das neue Dragon Ball New Game Project AGE 1000 enthüllt. Mit dabei ist auch ein neuer Charakter, welcher von Akira Toriyama erstellt wurde. Von Square Enix gibt es derweil Life is Strange: Reunion (PS5, Xbox Series, PC), welches bereits im März erscheint. Schon in wenigen Tagen steht Nioh 3 (PS5, PC) an. Falls ihr noch unentschlossen seid, dann hat Koei Tecmo nun ausführliches Gameplay-Material für euch. Im April will es Peter Molyneux mit Masters of Albion (PC) nochmals wissen. Inzwischen erhältlich ist das Pixel-RPG Philna Fantasy (PC).

Das Datum kennen wir inzwischen zur erweiterten Veröffentlichung Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park. Ganz begeisterte Fans können sich gar die Plauderblume ins Haus holen. Das nächste Charaktervideo zu Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) stellte uns Rokuro vor. Das Gameplay aus Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) hat uns Inti Create erklärt. Digital Foundry hat Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 unter die Pixel-Lupe genommen. Ebenfalls spannende Einblicke liefert die Technik-Diskussion zu einer möglichen Switch-2-Umsetzung von Ark: Survival Ascended.

Ein kostenloses Update bekam Donkey Kong Country Returns HD (Switch, Switch 2) spendiert. Das nächste DLC-Paket für Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) ist ebenfalls diese Woche erschienen. Den zweiten Geburtstag gefeiert hat Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), man steuert weiter Richtung Version 1.0. Bei Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) stand der Abschluss der „Crisis Core“‑Handlung an und bei Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) geht es nach Akihabara. Mit Granblue-Inhalten versucht Ketsu Battler (Switch) zu punkten, ihr müsst aber vollen Körpereinsatz geben.

Damit sind wir auch schon beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angekommen. Seit wenigen Tagen ist Final Fantasy VII Remake Intergrade nun auch noch für Xbox Series und Switch 2 erhältlich. Wir haben uns die Switch-2-Veröffentlichung angesehen und waren sehr angetan davon. Ein Meilenstein, nun auch für unterwegs!