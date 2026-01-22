Super Mario Bros. Wonder: „Switch 2“-Edition bestätigt Gerüchte und erhält einen Termin

Bei der großen September-Direct im letzten Jahr angekündigt, hat das Paket nun einen festen Termin: Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Treffen im Bellabel-Park erscheint am 26. März, wie Nintendo bestätigt hat.

Kurz erklärt: Was ist neu?

Die „Switch 2“-Edition erweitert das Abenteuer im Blumenkönigreich um zusätzliche Inhalte und Optimierungen speziell für Nintendo Switch 2. Herzstück ist der neue Bellabel-Park – ein Areal mit zwei großen Plätzen, die auf kooperative und kompetitive Multiplayer-Herausforderungen ausgelegt sind.

Ob gemeinsam Münzen sammeln oder gegeneinander antreten: Der Fokus liegt klar auf kurzen, spaßigen Wettbewerben. Nach anfänglichen Gerüchten ist es jetzt bestätigt: Rosalina wird zusammen mit Assistent-Charakter Luma auch spielbar sein. Mit von der Partie sind außerdem die vielen Kooperlinge.

Lokal, online – und mit GameShare

Im Lokales-Spiel-Plaza warten 17 Attraktionen, spielbar mit bis zu vier Personen an einer Konsole. Dank GameShare reicht es, wenn eine Person das Spiel besitzt. Zusätzlich gibt es den Spielraum-Plaza für lokales Drahtlos-Spiel oder Online-Matches: Hier bringen alle ihr eigenes System mit, bis zu 12 Spieler können in sechs weiteren Attraktionen gegeneinander antreten.

Wer Super Mario Bros. Wonder bereits besitzt und eine Switch 2 hat, muss nicht doppelt zugreifen: Die neuen Inhalte lassen sich über ein Upgrade-Pack freischalten. Die Vorbestellungen dafür sollen noch heute im My Nintendo Store und im eShop auf Switch 2 starten. Einen Eindruck von den Neuerungen liefert der neue Trailer.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo