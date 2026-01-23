Sicher, schlechte Nachrichten sind in der (AAA-)Videospiellandschaft lange kein Novum mehr. Dass Ubisoft solch eine Bombe platzen lassen würde, dürften aber trotzdem die wenigsten auf dem Schirm gehabt haben.
Wie das Unternehmen kürzlich bekannt machte, habe man gravierende Maßnahmen im Zuge eines „umfassenden organisatorischen und operativen Portfolio-Resets“ vorgenommen. Konkret bedeutet das: Ubisoft schließt die Pforten zweier hauseigener Studios, stampft sechs Projekte ein und verschiebt sieben weitere.
Besonders schade: Unter den eingestellten Projekten ist auch das gebeutelte Remake von Prince of Persia: Sands of Time. Ubisoft begründet die radikalen Schritte als Reaktion auf einen „immer selektiveren AAA-Markt und einen zunehmend wettbewerbsintensiven Shooter-Markt“.
Im Zuge der Umstrukturierung werde man seine Ressourcen auf fünf „Kreativhäuser“ verteilen. Diese konzentrieren sich jeweils auf die Skalierung und Erweiterung der größten Marken (darunter Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six), auf kompetitive und kooperative Shooter-Erlebnisse (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell), auf Live-Erlebnisse (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones), auf immersive Fantasy-Welten und storygetriebene Universen (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil) sowie auf Casual- und Familienspiele.
Umstrukturierung bedeutet auch den Verlust von Arbeitsplätzen
Die erste gravierende Folge dieser bedeutenden Umstrukturierung ist die Schließung der Ubisoft-Studios in Halifax und Stockholm. Auch für die Teams in Abu Dhabi, RedLynx und Massive wurde eine Umstrukturierung bestätigt. Wie viele Mitarbeitende dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren werden, ist noch unklar. Laut IGN sollen alle verbleibenden Mitarbeitenden jedoch wieder fünf Tage pro Woche im Büro arbeiten, allerdings mit einer jährlichen Zuteilung von Homeoffice-Tagen.
Im Zuge dieser Umstrukturierung hat Ubisoft die Einstellung von sechs in Entwicklung befindlichen Spielen bestätigt, die laut Ubisoft „nicht den neuen, höheren Qualitäts- und Priorisierungskriterien für das Portfolio entsprechen“. Vier dieser Titel wurden nie angekündigt – drei davon sind neue IPs, einer ein Mobile-Game.
Auch neue IPs fallen zum Opfer
Der einzige namentlich genannte Titel ist das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. 2020 angekündigt, machte die Neuauflage zahlreiche Verschiebungen und gar einen Neustart durch. Zuletzt spekulierte man gar auf eine baldige Veröffentlichung, umso überraschender die plötzliche Absage. Diverse weitere, nicht näher bezeichnete Titel werden derweil verschoben, um „die erhöhten Qualitätsstandards vollständig zu erfüllen“ und „die langfristige Wertschöpfung zu maximieren“.
„Diese Maßnahmen markieren einen entscheidenden Wendepunkt für Ubisoft und unterstreichen unsere Entschlossenheit, Herausforderungen direkt anzugehen und den Konzern langfristig neu auszurichten“, schreibt Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einer Erklärung. „Die Neuausrichtung des Portfolios wird die kurzfristige Finanzentwicklung des Konzerns, insbesondere in den Geschäftsjahren 2026 und 2027, deutlich beeinflussen.“
Und weiter: „Dieser Neustart wird den Konzern jedoch stärken und ihm nachhaltiges Wachstum sowie eine solide Cashflow-Generierung ermöglichen. Ubisoft tritt in eine neue Phase ein – eine Phase, die darauf abzielt, die kreative Führungsrolle zurückzuerobern und langfristig Wert für Spieler und Stakeholder zu schaffen.“
via Eurogamer, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft
6 Kommentare
Es war natürlich abzusehen, dass Ubisoft mit ihrer DEI First, Consumers below trash Philosophie früher oder später auf die Schnauze fallen würden, aber dass es gerade nach Shadows als letztem großen Release passiert, lässt mich trotz der Tragik der Studioschließungen mit ein wenig Genugtuung zurück.
Für alle Mitarbeiter die einfach nur normal und gewissenhaft ihre Arbeit gemacht haben und jetzt ungewollt auf die Straße gesetzt werden ist das Murks, aber wenn dadurch die Chance besteht, dass mal ein grundlegendes Umdenken bei Ubisoft einkehrt, wäre das ja ein Fortschritt.
Wenn ich aber ehrlich bin, friert eher die Hölle zu und Ubisoft geht Bankrott, bevor das passiert.
Schade um das Prince of Persia Remake, besonders wenn es wirklich schon fast fertig gewesen sein soll.
Ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit der Reihe gehabt, aber den Ableger aus 2008, also das im Comic Stil, fand ich damals richtig gut. Ich hab mir danach noch einen weiteren Ableger angeschaut, ich glaube The Forgotten Sands war es, aber das konnte mich nicht so sehr abholen und hab's dann irgendwann nicht mehr weitergespielt. Ich weiß gar nicht mehr warum.
Hab das mal für dich korrigiert, gern geschehen.
"DEI" und "Wokeness" haben damit selbstverständlich nichts zu tun, sondern hauptsächlich unfähiges Management, dass völlig falsche Prioritäten setzt. Man möchte als Fokus immer noch Open World haben (obwohl sich langsam eine Open World - Müdkgkeit bei den Spielern zeigt) und rennt nach wie vor dem Live-Service-Model hinterher, obwohl das in den seltensten Fällen funktioniert und ich bei so einem Management einfach nicht sehe, dass man ein vernünftiges Service-Modell auf die Beine stellt, man wird vermutlich jedes Mal zu stark monetarisieren und dabei vergessen, ein gutes Spiel drumherum zu entwickeln, sodass man die Spieler schnell vergrault. Zudem man auch nicht auf den Trichter kommt, dass Spieler sehr wenig Toleranz mit einem Service-Game haben, bei dem sie zuvor schon Premium-Preis bezahlt haben.
Ubisoft checkt nicht, dass man sich nach so einer langen Talfahrt erstmal langsam eine Spielerschaft aufbauen muss? Was, ein Prince of Persia Lost Crown hat nicht SOFORT funktioniert? Abgesägt, obwohl man die Chance hatte, mit Sequels noch was richtig Großes aufzubauen.
Assassins Creed hatte erst mit Teil zwei so richtig seinen Durchbruch, aber an sowas erinnert sich das Management sicher nicht mehr.
Dass so etwas auch bei Prince of Persia der Fall sein könnte, auf den Trichter kommt man nicht.
Man sägt das Sands of Time Remake ab, hält aber gleichzeitig 11 Jahre an dem Millionengrab Skulls and Bones fest. Dass man dachte, DAS würde irgendwelchen Qualitätsstandards genügen, glaube ich nicht. Warum also hat man daran festgehalten, aber an Prince of Persia nicht? Na, weil man ein Remake eines PS2-Klassikers nicht so gut durchmonetarisieren kann, selbstverständlich!
Was, man hättee am Sands of Time Remake nur ein einziges Mal Geld verdient, wenn Spieler das Spiel gekauft haben? Igitt, das geht doch nicht! Welches Premium-Spiel kann denn heutzutage noch auf Tonnen an Mikrotransaktionen verzichten?
(Gibt genug, aber darüber reden wir hier nicht).
Also ja, Ubisoft wird über kurz oder lang den Bach runtergehen. Aber nicht wegen irgendwelcher "DEI" (was ohnehin ein extrem toxischer Begriff ist, so, wie er verwendet wird), sondern wegen inkompetentem Management, dass Luftschlössern hinterher jagt, während alles um sie herum zusammen bricht und Shareholdern, denen man die Füße küsst, während die Fans unwichtig geworden sind.
Was ein Saftladen und schrecklicher Arbeitgeber. Mich trifft das mit Prince of Persia zwar nicht so da ich nie großer Fan der Reihe war aber ein Spiel so kurz vor release abzusägen ist ziemlich mies.
Es heißt ja auch das sie sich jetzt auf Open World und Gaas konzentrieren wollen. WAs ja eigentlich schon das ist was sie mit Assassins Creed uns so schon ewig machen. Ich hoffe echt es bleibt bei AC ungefähr auf diesen Niveau, da die Mikrotransaktionen nicht unbedingt schön sind aber nichts was jetzt nicht viele Falcom oder Atlus rpgs nicht auch machen. Ich habe nur angst das sie damit meinen die Spiele jetzt in Glückspiele zu verhandeln oder so.
Ok das macht noch etwas Hoffnung, dass Rayman nicht eingestampft wurde. Gibt zwar noch immer ein eingestampftes nicht genanntes Spiel, aber da zu Rayman mehrere Projekte in Arbeit sind, sollte da dennoch irgendwas in Arbeit sein. Leider gibts wohl auch schon erste Gerüchte, dass das Remake Projekt lediglich Legends ist, was null sinn ergeben würde, weils glaube ich gar noch auf allen aktuellen Systemen spielbar ist lol
Ich hoffe wirklich, dass es bei Rayman irgendwas neues über die Ziellinie schafft. Das hätten die ganzen Rayman Fans echt mal wieder verdient, die Jahr für Jahr schon fast nachm neuen Ableger bettelten.
Bei Prince of Persia gabs wenigstens das fantastische Lost Crown. Aber da die Wiedergeburt des persischen Prinzen finanziell kein so großer Erfolg wurde... bleibt fraglich, wies bei Rayman aussieht. Ubisoft ist halt der beste Beweis dafür, warum man eben nicht immer auf die Spieler hören sollte. Hätten sie nicht auf die gehört, hätten wir längst ein released Prince of Persia Remake. Ich hätte persönlich meine Freude mit gehabt, andere wären wohl unzufrieden gewesen mit der grafischen Qualität, aber wir alle hätten mehr bekommen, als wir es jetzt tun. Danke für nichts verfluchte Heulsusen Spieler -,- (ja mich ärgert das extrem... -,-)
Nun bin ich mal gespannt, was mit der neuen Struktur so kommen wird. Prinzipiell klingts jetzt gar nicht so verkehrt, dass man verschiedene Bereiche hat, die sich dann auch komplett auf die jeweiligen Arte von Spielen konzentrieren und so gegebenenfalls deren Stärke maximiert. Es ist natürlich auch klar, welche Sparten das meiste Budget bekommen werden, einfach weil diese auch am teuersten sind. Allerdings sorgt die Einstampfung des Prince of Persia Remakes leider auch für einen sehr bitteren Beigeschmack, was eben den Bereich für eben genau diese Art von Spiele anbelangt. Ich vermute mal, dass die Entwicklung einfach zu teuer nun wurde und das nicht mehr tragbar war in Ubisofts aktueller finazieller Situation.
Aber da wird man nun halt echt abwarten müssen.
Ich fürchte nur irgendwie, dass die Open World Abteilung dafür sorgen könnte, dass auch die zukünftigen Assassins Creed Spiele unter viel zu große Welten leiden. Das fällt mir aktuell beim zuschauen bei Shadows sehr auf. Richtig gutes Spiel, gerade was die Story anbelangt (Besonders die zwei so komplett gegensätzliche Hauptchars machen das Ganze besonders spannend) aber die Welt ist einfach viel zu groß und wiederholt letzten Endes zu sehr die Dinge, die man tun und finden kann, um diese zu füllen. Wäre das Ganze nur halb so groß, würde das Pacing und die Abwechslung wahrscheinlich super passen und das Spiel zum vielleicht gar besten Ableger der Reihe machen.
Und diese Größenprobleme hat man halt leider schon seit vielen Jahren, wodurch man auch zu einer großen Open World Ermüdung sorgte. Es wäre echt schade, wenn man da noch immer nichts dazu lernen würde und diese Schiene weiter fährt. Vielleicht wäre es am Ende sogar gar nicht so verkehrt, wenn man sich stark verkleinern würde und wieder auf das Wesentliche zurückbesinnen würde, auch wenns dann furchtbar für die Mitarbeiter wäre, von denen man sich dazu trennen müsste. Aber ich meine, man könnt ja vielleicht auch so schlau sein und anstelle von Studios zu schließen die versuchen zu verkaufen... Aber gut...^^
Bin lediglich froh, dass die Anno Entwickler aktuell solch Erfolge feiern, weshalb ich denke, dass die aktuell safe sein dürften.