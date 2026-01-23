Sicher, schlechte Nachrichten sind in der (AAA-)Videospiellandschaft lange kein Novum mehr. Dass Ubisoft solch eine Bombe platzen lassen würde, dürften aber trotzdem die wenigsten auf dem Schirm gehabt haben.

Wie das Unternehmen kürzlich bekannt machte, habe man gravierende Maßnahmen im Zuge eines „umfassenden organisatorischen und operativen Portfolio-Resets“ vorgenommen. Konkret bedeutet das: Ubisoft schließt die Pforten zweier hauseigener Studios, stampft sechs Projekte ein und verschiebt sieben weitere.

Besonders schade: Unter den eingestellten Projekten ist auch das gebeutelte Remake von Prince of Persia: Sands of Time. Ubisoft begründet die radikalen Schritte als Reaktion auf einen „immer selektiveren AAA-Markt und einen zunehmend wettbewerbsintensiven Shooter-Markt“.

Im Zuge der Umstrukturierung werde man seine Ressourcen auf fünf „Kreativhäuser“ verteilen. Diese konzentrieren sich jeweils auf die Skalierung und Erweiterung der größten Marken (darunter Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six), auf kompetitive und kooperative Shooter-Erlebnisse (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell), auf Live-Erlebnisse (For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones), auf immersive Fantasy-Welten und storygetriebene Universen (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil) sowie auf Casual- und Familienspiele.

Umstrukturierung bedeutet auch den Verlust von Arbeitsplätzen

Die erste gravierende Folge dieser bedeutenden Umstrukturierung ist die Schließung der Ubisoft-Studios in Halifax und Stockholm. Auch für die Teams in Abu Dhabi, RedLynx und Massive wurde eine Umstrukturierung bestätigt. Wie viele Mitarbeitende dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren werden, ist noch unklar. Laut IGN sollen alle verbleibenden Mitarbeitenden jedoch wieder fünf Tage pro Woche im Büro arbeiten, allerdings mit einer jährlichen Zuteilung von Homeoffice-Tagen.

Im Zuge dieser Umstrukturierung hat Ubisoft die Einstellung von sechs in Entwicklung befindlichen Spielen bestätigt, die laut Ubisoft „nicht den neuen, höheren Qualitäts- und Priorisierungskriterien für das Portfolio entsprechen“. Vier dieser Titel wurden nie angekündigt – drei davon sind neue IPs, einer ein Mobile-Game.

Auch neue IPs fallen zum Opfer

Der einzige namentlich genannte Titel ist das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. 2020 angekündigt, machte die Neuauflage zahlreiche Verschiebungen und gar einen Neustart durch. Zuletzt spekulierte man gar auf eine baldige Veröffentlichung, umso überraschender die plötzliche Absage. Diverse weitere, nicht näher bezeichnete Titel werden derweil verschoben, um „die erhöhten Qualitätsstandards vollständig zu erfüllen“ und „die langfristige Wertschöpfung zu maximieren“.

„Diese Maßnahmen markieren einen entscheidenden Wendepunkt für Ubisoft und unterstreichen unsere Entschlossenheit, Herausforderungen direkt anzugehen und den Konzern langfristig neu auszurichten“, schreibt Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einer Erklärung. „Die Neuausrichtung des Portfolios wird die kurzfristige Finanzentwicklung des Konzerns, insbesondere in den Geschäftsjahren 2026 und 2027, deutlich beeinflussen.“

Und weiter: „Dieser Neustart wird den Konzern jedoch stärken und ihm nachhaltiges Wachstum sowie eine solide Cashflow-Generierung ermöglichen. Ubisoft tritt in eine neue Phase ein – eine Phase, die darauf abzielt, die kreative Führungsrolle zurückzuerobern und langfristig Wert für Spieler und Stakeholder zu schaffen.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft