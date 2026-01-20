Zwei Jahre Palworld: „Anniversary Teaser“ stellt weitere neue Pals für Version 1.0 vor

Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Palworld im erstmals erschien. Am 19. Januar 2024 startete es in den Early Access für Xbox Series, Xbox One und PCs. Später erschien es auch für PlayStation 5.

Zur Feier des Geburtstags veröffentlicht Pocketpair einen neuen Trailer, um den zweiten Jahrestag des Early-Access-Starts von Palworld zu feiern. Das Video deutet auf neue Pals hin, die in der im Laufe des Jahres erscheinenden Version 1.0 des Spiels hinzugefügt werden.

Im Video bedanken sich Bucky, Leiter der Bereiche Publishing und Kommunikation bei Pocketpair, sowie CEO Takuro Mizobe bei den Fans. Außerdem zeigen sie exklusives Entwicklungsmaterial.

Mit über 32 Millionen SpielerInnen auf Steam, Xbox und PlayStation zählt Palworld zu den erfolgreichsten Indie-Titeln aller Zeiten und als der bislang erfolgreichste Herausforderer des Pokémon-Franchise.

Pocketpair baut die Marke trotz der anhaltenden Streitigkeiten mit Nintendo weiter auf und kündigte zuletzt beispielsweise ein Palworld-Kartenspiel an. Zusätzlich ging Pocketpair unter die Publisher und vertreibt, auch dank des Palworld-Erfolgs, Indie-Spiele wie Cassette Boy, Normal Fishing und Dead Take.

Der neue Teaser:

via Gematsu, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair