Zwei Jahre Palworld: „Anniversary Teaser“ stellt weitere neue Pals für Version 1.0 vor

Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Palworld im erstmals erschien. Am 19. Januar 2024 startete es in den Early Access für Xbox Series, Xbox One und PCs. Später erschien es auch für PlayStation 5.
Zur Feier des Geburtstags veröffentlicht Pocketpair einen neuen Trailer, um den zweiten Jahrestag des Early-Access-Starts von Palworld zu feiern. Das Video deutet auf neue Pals hin, die in der im Laufe des Jahres erscheinenden Version 1.0 des Spiels hinzugefügt werden.
Im Video bedanken sich Bucky, Leiter der Bereiche Publishing und Kommunikation bei Pocketpair, sowie CEO Takuro Mizobe bei den Fans. Außerdem zeigen sie exklusives Entwicklungsmaterial.
Mit über 32 Millionen SpielerInnen auf Steam, Xbox und PlayStation zählt Palworld zu den erfolgreichsten Indie-Titeln aller Zeiten und als der bislang erfolgreichste Herausforderer des Pokémon-Franchise.
Pocketpair baut die Marke trotz der anhaltenden Streitigkeiten mit Nintendo weiter auf und kündigte zuletzt beispielsweise ein Palworld-Kartenspiel an. Zusätzlich ging Pocketpair unter die Publisher und vertreibt, auch dank des Palworld-Erfolgs, Indie-Spiele wie Cassette Boy, Normal Fishing und Dead Take.
Der neue Teaser:
Ich habe das Spiel seit Release nicht mehr gespielt und würde es jetzt gerne noch mal von neu anfangen. Macht es jetzt schon Sinn zu starten oder sollte ich bis zum 1.0 Release warten?
Hab die Tage genau über das selbe nach gedacht, habs zum Release 50h gespielt XD aber jetzt werde ich wohl auf 1.0 warten
Habe es auch um den Release so so 50-60 h gespielt und denke würde auf 1.0 warten, falls ich mal wieder rein schaue.
Sehe ich ähnlich - sofern mir Zeit bleibt, Palworld ist ja nicht das einzige interessante Pokemon-Like dieses Jahr.
Ich würde auf 1.0 warten, bisher ist kaum bekannt welche neuen Regionen und Features für die "Vollversion" kommen. Aber die QOL-Patches im letzten Jahr waren schon ziemlich, also lohnt es sich eigentlich, auch so mal wieder reinzugucken. Ich hoffe für Palorld Mobile streamlined man das ganze ein bisschen, manchmal waren das Crafting und die Progression etwas chaotisch und überwältigend.