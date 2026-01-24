Tales of Berseria Remastered stellt euch Schwertkämpfer Rokuro im neuen Trailer vor

Nach unserer Liste der Neuerscheinungen für den Januar richtet sich auch schon langsam der Blick gen Februar, zumindest für die Marketing-Abteilungen. Im Februar erscheint Tales of Berseria Remastered und Bandai Namco macht sich jetzt auf, daran zu erinnern.

Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet machte vor einigen Tagen den Anfang, es folgte der tragische Laphicet. Heute ist Rokuro an der Reihe. „Ein fröhlicher und offenherziger junger Schwertkämpfer“, führt Bandai Namco ein.

Und weiter: „Obwohl er sich vor mehreren Jahren mit Dämonenpest ansteckte, geht er weiter seinen eigenen Weg. Die meisten Menschen verlieren den Verstand, wenn sie sich in Dämonen verwandeln, aber er konzentriert seine Macht darauf, den Schwertkampfstil seiner Familie zu perfektionieren.“

Fans und Neulinge dürfen sich mit dem Remaster über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.