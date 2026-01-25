Der neue Trailer zum Super Mario Galaxy Film stellt uns unter anderem Yoshi vor

Nintendo hat am heutigen Sonntag eine kurze Direct zum Super Mario Galaxy Film ausgestrahlt und dabei den zweiten Trailer veröffentlicht. Gleichzeitig wurde der Kinostart bestätigt: 1. April 2026 – und ja, das ist ausdrücklich kein Aprilscherz.

Yoshi feiert endlich sein Filmdebüt

Der neue Trailer zeigt Mario und Luigi, die auf Motorrädern ins Wüstenland aus Super Mario Odyssey reisen, um sich eine mysteriöse Röhre anzusehen. Darin verbirgt sich niemand Geringeres als Yoshi, womit ein lang erwarteter Moment endlich Realität wird

Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto stellte während der Präsentation klar: „Natürlich ist er dabei! Seit über 30 Jahren ist Yoshi ein wichtiger Teil von Marios Abenteuer.“ Neben Yoshi bestätigt der Trailer außerdem Birdo, Baby Mario, Baby Luigi sowie Luigi im Frosch-Anzug.

Bereits im November 2025 wurde bekannt, dass Brie Larson die Rolle von Rosalina übernimmt, während Benny Safdie Bowser Jr. spricht. Wer Yoshi spricht, ist aktuell noch nicht klar.

Produzent Chris Meledandri bestätigte nun, dass die Animation vollständig abgeschlossen ist und sich der Film aktuell in der Postproduktion befindet. Regie führen erneut Aaron Horvath und Michael Jelenic, das Drehbuch stammt wieder von Matthew Fogel, während Brian Tyler die Musik mit einem 70-köpfigen Orchester beisteuert.

Der Film startet am 1. April 2026 bei uns und vielen weiteren Märkten, Japan folgt am 24. April 2026. Werdet ihr euch den Film anschauen?

Der neue Trailer (Deutsch):

via VCG, Bildmaterial: Nintendo