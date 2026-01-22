Redselige Deko: Die Plauderblume erscheint im März und ihr könnt sie jetzt vorbestellen

Nintendo hat heute nicht nur überraschend den konkreten Termin für die „Switch 2“-Edition zu Super Mario Bros. Wonder verraten, sondern auch neue Inhalte beschrieben und neue amiibo-Figuren angekündigt. Das war’s aber noch nicht!

Parallel gab es auch einen Blick auf die physische Plauderblume, die Nintendo unlängst angekündigt hatte. Die Plauderblume, die uns im Spiel mit dem ein oder anderen (mehr oder weniger) klugen Spruch begleitet, könnt ihr euch bald auf den Schreibtisch stellen.

Nintendo teilte mit, dass die Plauderblume am 12. März erscheint. Ab sofort ist sie schon im Nintendo Store* vorbestellbar, teilnehmende Händler sollen folgen. Ein neuer Trailer stellt euch die Funktionen der Plauderblume im Detail vor.

„Die physische Figur kann unaufgefordert und auf Knopfdruck losplaudern“, erklärt Nintendo. „Sie kann auch so eingestellt werden, dass sie die SpielerInnen zum morgendlichen Aufstehen begrüßt oder abends mit einem Lächeln in den Schlaf verabschiedet.“

Der neue Trailer:

