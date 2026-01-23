Gameplay-Teaser: Fable erscheint auch für PS5 und stellt sich in den Lionhead-Kontext

Auch wenn der ein oder andere sicher auf Beast of Reincarnation von Game Freak gespannt war: Fable war gewiss der große Auftritt der Xbox Developer Direct. Playground Games und Xbox grenzten die Veröffentlichung des Spiels auf Herbst 2026 ein und bestätigten auch, dass Fable im gleichen Zeitraum für PS5 erscheinen wird. Es geht außerdem zum Launch im Game Pass an den Start.
„Fable wird alles bieten, was Fans an der ursprünglichen Trilogie lieben: Entscheidungen und Konsequenzen, trockenen britischen Humor und moralisches Chaos – alles neu interpretiert für eine neue Generation von SpielerInnen auf unverkennbare Playground-Art“, verspricht Xbox.
Der Gameplay-Teaser fällt knapp aus, zeigt zwar Gameplay, aber kaum zusammenhängende Szenen, die über zumindest einige Sekunden anhalten. Bei der Show, die ihr unten in der Aufzeichnung findet, gab es einige weitere Einblicke. Für ungeduldige Fans noch am ehesten aufschlussreich ist das ausführliche Interview mit Game Director Ralph Fulton im Xbox Blog.
Dort erfahren wir unter anderem, dass sich Fable nicht an die Zeitlinie seiner Vorgänger hält, sondern sein „eigenes Albion“ erschafft. Von der ursprünglichen Trilogie habe man sich aber inspirieren lassen und diese Inspiration sei „deutlich zu erkennen“, findet Fulton.
Gleichzeitig sagte man sich aber auch: Man ist nicht Lionhead, kann also kein Lionhead-Spiel erschaffen. „Es musste ein Playground-Spiel sein, denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Charakter eines Teams in den von ihnen entwickelten Spielen zum Ausdruck kommt“, so Fulton. Mehr lest ihr hier und seht ihr unten!
Der Gameplay-Teaser:
Die Aufzeichnung der Show:
Sieht verdammt gut aus. Bin jetzt schon richtig gehypt das Spiel zu spielen. Ich hoffe nicht das es nochmal verschoben wird.
Da muss ich euch enttäuschen, laut interview wird es keine Optische Veränderungen wegen gut und böse geben. Deren Grund für ist das sie halt die Entscheidungen nicht in gut und Böse einordnen wollen. Kann ich zum Teil verstehen aber ich denke das man da trotzdem was hätte machen können. Für mich jetzt kein Untergang aber schade ist es schon. Ob es dann gar keine Körperveränderungen ins Spiel geschafft haben ist nicht bekannt aber ich würde nicht darauf wetten wenn sie schon das Gut und Böse ding nicht gemacht haben.
Hier das Interview des Entwicklers dazu: https://www.ign.com/articles/weve-…oper-playground
nichts was man nicht ansonsten jederzeit noch nachpatchen könnte oder per DLC bringen kann .. ich denke hier hat man fürs Reboot auch bewusst experimentieren wollen, manche Dinge erstmal weg zu lassen, um zu sehen, wie man darauf reagiert, oder aus Zeit/Budgetgründen, da das Spiel ja schon verschoben wurde und so und man lange davon auch nichts hörte und zu sehen bekam..als wir das Spiel das letzte Mal zu Gesicht bekamen, stand ja nicht mal auf dem Plan das es ne PS5 Version auch geben wird
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieser Reboot nach Release einiges an Support noch kriegen und sehen wird und man sich genaustens unter die Lupe nehmen wird das Spielerfeedback. Das ist jedenfalls das Schlaueste was die Entwickler tun können und definitiv sollten, besonders bei größerem Erfolg des Spiels, um die dann entstandene Erfolgswelle direkt mitzunehmen und im zügigen Tempo danach Bug Fixes, aber auch Verbesserungen am Spiel vorzunehmen und den Erfolg auszubauen, in der Zeit wo die Fangemeinde sich widerbelebt, um sie gleichauf mit nem Trilogie-Remaster zu begeistern und bei der Stange zu halten und das leicht verdiente Geld mitzunehmen, das man gebrauchen kann, um die Produktionskosten des Reboots zusätzlich schneller wieder reinzuholen, damit man eben so schnell wie möglich auf nen grünen Zweit kommt dann das Reboot auch zu erweitern mit neuen Inhalten, bevor man sich voreilig versucht an einer Fortsetzungen.
Lieber die Zeit nach dem Reboot erstmal für grundlegende IP-Pflege nutzen und die Fanbase ausbauen, das ist was Fable unbedingt als IP erstmal braucht
Sieht man bzw. wurde ja auch bei der Vorstellung gezeigt, dass das Konzept es ist, dass es nicht nur schwarz und weiß im Moralsystem gibt. Da würde so ein Erscheinungsbild nicht reinpassen, weil das dann wieder sehr eindeutig schwarz oder weiß wär. Da müsste man das ganze Spielkonzept wieder überarbeiten, damit das wirklich Sinn machen würde.
Bleibt natürlich sehr schade. Aber das ist schon nachvollziehbar. Wäre halt ein anderes Spiel dann wiederum, als das was sie nun entwickeln.
So oder so bin ich immer noch begeistert von der Vorstellung des neuen Fable. Es ist wirklich toll und beruhigend, dass Playground Games verstanden hat, was die Spiele so gut machte und auch selber so viel Leidenschaft für die Reihe empfinden. Das sieht man in allem was man gezeigt hat auch.
Solange die Welt nicht zu groß wird, dürfte das hier wirklich fantastisch werden.
Fänds zwar schöner, wenn man einen märchenhafteren Grafikstil nutzen würde aber naja. Vielleicht hat der genutzte Stil auch einfach Engine Gründe.
Ich lehne mich jedenfalls weiterhin soweit ausm Fenster und behaupte, dass das neue Fable ein diesjähriger GotY Anwärter wird.
Ich mochte alle Fable Teile. Aber es ist schon so lange her......
Freue mich auf das Spiel und definitiv ein day one Kauf. Ist eigentlich der Erfinder von Fable Peter Molyneux daran beteiligt?
Nee ist er nicht. Der macht ja auch gerade ein anderes eigenes Spiel^^