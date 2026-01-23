Gameplay-Teaser: Fable erscheint auch für PS5 und stellt sich in den Lionhead-Kontext

Auch wenn der ein oder andere sicher auf Beast of Reincarnation von Game Freak gespannt war: Fable war gewiss der große Auftritt der Xbox Developer Direct. Playground Games und Xbox grenzten die Veröffentlichung des Spiels auf Herbst 2026 ein und bestätigten auch, dass Fable im gleichen Zeitraum für PS5 erscheinen wird. Es geht außerdem zum Launch im Game Pass an den Start.

„Fable wird alles bieten, was Fans an der ursprünglichen Trilogie lieben: Entscheidungen und Konsequenzen, trockenen britischen Humor und moralisches Chaos – alles neu interpretiert für eine neue Generation von SpielerInnen auf unverkennbare Playground-Art“, verspricht Xbox.

Der Gameplay-Teaser fällt knapp aus, zeigt zwar Gameplay, aber kaum zusammenhängende Szenen, die über zumindest einige Sekunden anhalten. Bei der Show, die ihr unten in der Aufzeichnung findet, gab es einige weitere Einblicke. Für ungeduldige Fans noch am ehesten aufschlussreich ist das ausführliche Interview mit Game Director Ralph Fulton im Xbox Blog.

Dort erfahren wir unter anderem, dass sich Fable nicht an die Zeitlinie seiner Vorgänger hält, sondern sein „eigenes Albion“ erschafft. Von der ursprünglichen Trilogie habe man sich aber inspirieren lassen und diese Inspiration sei „deutlich zu erkennen“, findet Fulton.

Gleichzeitig sagte man sich aber auch: Man ist nicht Lionhead, kann also kein Lionhead-Spiel erschaffen. „Es musste ein Playground-Spiel sein, denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Charakter eines Teams in den von ihnen entwickelten Spielen zum Ausdruck kommt“, so Fulton. Mehr lest ihr hier und seht ihr unten!

Der Gameplay-Teaser:

Die Aufzeichnung der Show:

Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games