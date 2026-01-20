Eine große Szene von Zack wird jetzt in Final Fantasy VII: Ever Crisis neu aufgelegt

Final Fantasy VII: Ever Crisis, der Mobile-Gacha-Abeger der „Final Fantasy“-Reihe bekommt diesen Monat ein interessantes Update. Kapitel 8 namens „War of the Beasts“ erzählt den Höhepunkt der „Crisis Core“‑Handlung und schließt diese in „Ever Crisis“ ab.

Das neue Kapitel zeigt Zacks entscheidenden Kampf gegen Genesis in Banora und seine Rückkehr nach Midgar, die bekanntlich auch in der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII eine größere Rolle spielt. Ein neuer Trailer zeigt Zwischensequenzen und Storyelemente.

Zuletzt hat „Ever Crisis“ einige interessante Kollaborationen hinter sich, unter anderem mit Final Fantasy XIII und NieR. Parallel laufen aktuell noch die letzten Events aus der Neujahrs-Aktion. Das neue Update erscheint am 21. Januar 2026 für iOS, Android und PC-Steam. Ein neuer Trailer zeigt Zwischensequenzen und Storyelemente.

Was ist Ever Crisis?

Das Mobile-Game widmet sich der ganzen Compilation, die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Mit dabei sind natürlich die Ereignisse aus dem Originalspiel, aber beispielsweise auch aus The First Soldier.

Das bereits eingestellte Mobile-Game Final Fantasy VII: The First Soldier dreht sich um das SOLDIER-Programm von Shinra. Diese Story rund um Glenn, Matt und Lucia hatte „Ever Crisis“ schon Ende 2025 mit einem letzten Kapitel abgeschlossen.

Der neue Trailer:

​​Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot